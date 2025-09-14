Live voetbal 4

Overtrad Hensgens de regels in het voordeel van Feyenoord? Dit is er gebeurd

Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 20:46

Scheidsrechter Robin Hensgens ligt nog steeds zwaar onder vuur na zijn dramatische optreden in De Kuip tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen. ESPN doet zondagavond een onthulling over een van de meest besproken momenten.

Dat gaat om de tweede gele kaart die SC Heerenveen-middenvelder Hristiyan Petrov ontving van de onervaren arbiter. Die beslissing is volgens analisten, oud-scheidsrechters en supporters onbegrijpelijk geweest. Opvallend was dat Hensgens er een minuut lang over deed om Petrov zijn tweede gele kaart te geven. Dat leverde een hoop vragen op, want heeft de scheidsrechter contact gehad met de VAR?

Ja, zo blijkt zondagavond. ESPN-presentator Milan van Dongen legt in het programma Dit was het Weekend van ESPN uit wat er is gebeurd: "Wij hebben vernomen hoe het is gegaan. Hengens constateerde een overtreding, maar hij wist alleen niet zeker of die overtreding van Brouwers was of van Petrov."

Van Dongen vervolgt: "Vervolgens heeft Hensgens de VAR ingeroepen. Dat mag, want dat gaat om een persoonsverwisseling. Daarvoor mag hij de hulp roepen van de VAR. Vervolgens heeft de VAR gezegd dat de overtreding die Hensgens zou hebben gezien door Petrov werd gemaakt. Er is in die minuut dus overlegd wie de kaart moest krijgen", legt Van Dongen uit.

Kenneth Perez vindt het schandalig wat er is gebeurd: "Dit slaat helemaal nergens meer op. Het is ook zó irritant om naar te kijken dat een scheidsrechter geen persoonlijkheid heeft."

Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
Tsja dit gaat een staartje krijgen. Groot onderzoek naar de knvb en verscherpt toezicht voor scheidsrechters die feijenoord bevoordelen.

Voetbalanalist
Lol wij van wc eend....

jurgen😎
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Arena
Het antwoord is ja. Heerenveen moet hier een zaak van maken. Dit is schandalig.

Vrij Dag
Heerenveen heeft hier niets aan. Dt heb ik vaker geschreven. Het kan zelf nadelig uitpakken voor Heerenveen als ze "de zaak winnen"... Als ze winnen dan zegt KNVB geen tweede gele kaart. Klaar. Wat heb je hieraan?? GEEN BAL Het scheidsrechtersclubje, ouwe jongens krentenbrood, zint op wraak en pakt Heerenveen later bij een discutabel moment. Ik pleit er dan ook altijd voor als zoiets in de eerste helft gebeurt, dan hele wedstrijd opnieuw. Gebeurt het in de tweede helft dan alleen tweede helft opnieuw. KNVB zal zeggen; we hebben geen ruimte in de kalender. Oftewel we kunnen het niet. Ik zeg dan stap maar op, anderen kunnen het wel

De kikker
Is niet de eerste keer dat Feyenoord geholpen wordt door de scheids

Ome Barend
@De kikker met 10 tegen 11 zouden de punten ook in Rotterdam blijven. Hulp is niet nodig.

Voetbalanalist
Zo werd Ajax naar een 2de plek geholpen, en had woutje 2x geel moet hebben, tegen Almere dacht ik. Maarja voetballend leggen jullie het af dus moet het via een andere weg. Lekker man 12 punt uit 4 wedstrijden...

Ome Barend
Snap de commotie eerlijk gezegd niet echt.. Zo’n 2e geel kan je gewoon geven.. heb wel gekkere dingen gezien.

Kramer
Nou gezien we ook allemaal teveel tijd hebben om hier te discussiëren om foute scheidsrechters of op elkaar clubs. Laten we op 1 punt samenwerken, voor KiKa loop ik volgende maand de Marathon van Amsterdam. Samen strijden voor kinderen kankervrij! Mocht er iemand wat kunnen missen: https://supporta.com/19cn/18eyd9miqu?utm_source=copy_link&utm_medium=customer&utm_campaign=fundraiser_page_share

Voetbalanalist
Fantastisch Kramer, dat je dat doet. Ik sponser al anderen, maar respect voor je

Feyenoord - Heerenveen

Feyenoord
1 - 0
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

