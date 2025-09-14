Overtrad Hensgens de regels in het voordeel van Feyenoord? Dit is er gebeurd

Scheidsrechter Robin Hensgens ligt nog steeds zwaar onder vuur na zijn dramatische optreden in De Kuip tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen. ESPN doet zondagavond een onthulling over een van de meest besproken momenten.

Dat gaat om de tweede gele kaart die SC Heerenveen-middenvelder Hristiyan Petrov ontving van de onervaren arbiter. Die beslissing is volgens analisten, oud-scheidsrechters en supporters onbegrijpelijk geweest. Opvallend was dat Hensgens er een minuut lang over deed om Petrov zijn tweede gele kaart te geven. Dat leverde een hoop vragen op, want heeft de scheidsrechter contact gehad met de VAR?

Ja, zo blijkt zondagavond. ESPN-presentator Milan van Dongen legt in het programma Dit was het Weekend van ESPN uit wat er is gebeurd: "Wij hebben vernomen hoe het is gegaan. Hengens constateerde een overtreding, maar hij wist alleen niet zeker of die overtreding van Brouwers was of van Petrov."

Van Dongen vervolgt: "Vervolgens heeft Hensgens de VAR ingeroepen. Dat mag, want dat gaat om een persoonsverwisseling. Daarvoor mag hij de hulp roepen van de VAR. Vervolgens heeft de VAR gezegd dat de overtreding die Hensgens zou hebben gezien door Petrov werd gemaakt. Er is in die minuut dus overlegd wie de kaart moest krijgen", legt Van Dongen uit.

Kenneth Perez vindt het schandalig wat er is gebeurd: "Dit slaat helemaal nergens meer op. Het is ook zó irritant om naar te kijken dat een scheidsrechter geen persoonlijkheid heeft."