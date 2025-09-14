Live voetbal 11

Kramer schrikt zich rot van Feyenoord

Kramer schrikt zich rot van Feyenoord
Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 16:08

Michiel Kramer heeft tijdens de interlandperiode een goede indruk gekregen van de Feyenoord-selectie. De aanvaller van RKC Waalwijk speelde in Rotterdam een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Miljoenenaankoop Gonçalo Borges maakte daarbij zachtjes gezegd een slechte indruk op de boomlange spits.

Dat geeft Kramer eerlijk toe in het programma FC Rijnmond van RTV Rijnmond: "Borges viel mij tegen. Voor elf miljoen vond ik het weinig, al blijft het wel een oefenwedstrijd", zegt Kramer. Borges lijkt voorlopig ook op Van Persie geen geweldige indruk te maken. Spelers als Jaden Slory, Aymen Sliti en Gaoussou Dierra krijgen de voorkeur. En dat was niet de verwachting van Feyenoord op het moment dat Borges werd aangetrokken, want er werd niet voor niets een transfersom van elf miljoen euro overgemaakt naar FC Porto.

Toch waren er tijdens de interlandperiode ook spelers die wél een sterke indruk achterlieten op Kramer: "Valente speelde erg goed, Sliti speelde goed en Van den Elshout viel mij ook op. Verder maakte Tengstedt natuurlijk twee doelpunten, maar verder niet veel van gezien", vertelt Kramer.

De oefenwedstrijd eindigde uiteindelijk in een ruime 5-0 overwinning voor Feyenoord. Kramer vond er niet veel aan: "Zestig minuten in een rondo, dus dat was wel lekker. Dat zijn niet de potjes waar ik naar uitkijk. Die wedstrijden zijn voor jongens die minder spelen, dus Feyenoord is misschien ook wel een goed meetpunt. Alleen na een kwartier stond het al 3-0, daar heeft niemand wat aan. Of het echt iets oplevert vraag ik me af."

Denk jij dat Gonçalo Borges gaat slagen bij Feyenoord?

316 stemmen

FC Onkruid
135 Reacties
116 Dagen lid
247 Likes
FC Onkruid
Nou, Barend Botje/KC. Kom er maar in met je mooie praatjes.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Dit soort praatjes waren er ook over Ueda. Borges heeft tijd nodig komt uit een moeilijke periode en het zonnige Portugal. Enige aanpassingstijd is voor sommige spelers nodig. Dit is een speler die loop van het seizoen beslissend gaat zijn. Borges krikt de transferwaarde van Slory en Sliti ook omhoog.. ik zie er alleen maar winst in.

Arena
681 Reacties
34 Dagen lid
1.887 Likes
Arena
Nou @FC Onkruid, ik mag je feliciteren: je bent al net zo'n topmagneet voor dat volk als Voetbalhoofdstad. Gewoon roepen en het komt meteen wauwelen en krakelen. Briljant gewoon! Wat is het toch eenvoudig om ze bezig te houden zeg, hahahahaha! Ga zo door.

Vriendje Stokvis
1.313 Reacties
360 Dagen lid
8.049 Likes
Vriendje Stokvis
Ach ja in amsterdam zitten de miskopen Glock en Moro op de bank. Maar dat is maar 35 miljoen en voor een rijke club als ajax zijn dat peanuts.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
@Vriendje Stokvis die hebben al meerdere wedstrijden laten zien dat het niks is.. Borges heeft nog amper tijd gehad. Maar bijzonder hè dat ze niks over Feyenoord kunnen vinden en zo diep gaan graven dat ze bij Borges uitkomen..

Voetbalhoofdstad
689 Reacties
47 Dagen lid
2.101 Likes
Voetbalhoofdstad
@stakvos, dat is het verschil tussen een topclub als ajax en een tobclub als feijenoord. Met de CL miljoenen maakt het niet uit dat een gloukh op de bank zit. Of misschien heb je de psv bank al gezien?

Vriendje Stokvis
1.313 Reacties
360 Dagen lid
8.049 Likes
Vriendje Stokvis
Ik had begrepen van jou dat Glock de verlosser was.

0laf
841 Reacties
1.084 Dagen lid
5.265 Likes
0laf
Hij wordt kampioen, dus geslaagd 😁

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
689 Reacties
47 Dagen lid
2.101 Likes
Voetbalhoofdstad
Als feijenoorders de eigen club al compleet kritisch bejegenen, dan weet je dat de club in brand staat. Borges, de man van 11mln die te kloese pinnend betaalde laat het niet zien. Genegeerd door beginnende trainer van persie. Ruzie met te kloese over de opstelling. Borges die niet meer in de praatjes en weinig daden van van persie geloofd. Veel onrust ook na de vernedering gisteren dat nieuwkoop de band kreeg en niet timber. Ik zie het somber in.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
@Voetbalhoofdstad, redactie kijkt u mee?

Arena
681 Reacties
34 Dagen lid
1.887 Likes
Arena
Klopt @Voetbalhoofdstad. Ze proberen wanhopig te doen alsof het allemaal op rolletjes loopt maar onderhuids is het een bende daar. Oh, en ook jij bent weer een topmagneet voor de reacties zie ik hahahaha!

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
689 Reacties
47 Dagen lid
2.101 Likes
Voetbalhoofdstad
Herr crisom, wat staat er verkeerd in mijn reactie? Meer dan 70% in de poll vindt borges een misaankoop, dan schrijf ik toch niks verkeerd? Herr, je kan je beter op de feiten focussen, maar ik realiseer mij dat het angstzweet je uitbreekt met fenerbahce in het geheugen en dat feijenoord alleen tegen de kleintjes heeft gespeeld. Waarvan 3x in rotterdam zelf.

jurgen😎
1.893 Reacties
1.084 Dagen lid
13.532 Likes
jurgen😎
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Vriendje Stokvis
1.313 Reacties
360 Dagen lid
8.049 Likes
Vriendje Stokvis
Er is medicatie voor he sticksie voor je somberheid.

Arena
681 Reacties
34 Dagen lid
1.887 Likes
Arena
Wat Kramer ziet heeft iedereen al lang gezien.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
689 Reacties
47 Dagen lid
2.101 Likes
Voetbalhoofdstad
En ondertussen pakt herr crisom het vliegtuig en zoekt hij alvast dekking voor alle tegenvallende resultaten.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Borges komt er wel, heeft nog amper minuten gemaakt.. het niveau daalt hier weer. Gelukkig stap ik vannacht weer op het vliegtuig om even lekker te gaan genieten. Ome Barend gaat even lekker naar de Griekse zon.. ben die zuurpruimen ook wel even zat hier. Ik meld me wel weer aan als Borges er een paar in het net heeft liggen.

