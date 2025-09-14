Kramer schrikt zich rot van Feyenoord

heeft tijdens de interlandperiode een goede indruk gekregen van de Feyenoord-selectie. De aanvaller van RKC Waalwijk speelde in Rotterdam een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Miljoenenaankoop maakte daarbij zachtjes gezegd een slechte indruk op de boomlange spits.

Dat geeft Kramer eerlijk toe in het programma FC Rijnmond van RTV Rijnmond: "Borges viel mij tegen. Voor elf miljoen vond ik het weinig, al blijft het wel een oefenwedstrijd", zegt Kramer. Borges lijkt voorlopig ook op Van Persie geen geweldige indruk te maken. Spelers als Jaden Slory, Aymen Sliti en Gaoussou Dierra krijgen de voorkeur. En dat was niet de verwachting van Feyenoord op het moment dat Borges werd aangetrokken, want er werd niet voor niets een transfersom van elf miljoen euro overgemaakt naar FC Porto.

Toch waren er tijdens de interlandperiode ook spelers die wél een sterke indruk achterlieten op Kramer: "Valente speelde erg goed, Sliti speelde goed en Van den Elshout viel mij ook op. Verder maakte Tengstedt natuurlijk twee doelpunten, maar verder niet veel van gezien", vertelt Kramer.

De oefenwedstrijd eindigde uiteindelijk in een ruime 5-0 overwinning voor Feyenoord. Kramer vond er niet veel aan: "Zestig minuten in een rondo, dus dat was wel lekker. Dat zijn niet de potjes waar ik naar uitkijk. Die wedstrijden zijn voor jongens die minder spelen, dus Feyenoord is misschien ook wel een goed meetpunt. Alleen na een kwartier stond het al 3-0, daar heeft niemand wat aan. Of het echt iets oplevert vraag ik me af."