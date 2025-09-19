Kraay junior waarschuwt miljoenenaankoop Feyenoord: 'Als hij niet scoort...'

worstelt momenteel met zijn vorm bij Feyenoord. De miljoenenaankoop van de Rotterdammers weet vooralsnog niet te imponeren en Hans Kraay junior stelt dat de middenvelder snel weer moet gaan scoren. Zolang Steijn geen doelpunten meer maakt zijn er volgens hem andere spelers beter als 'nummer tien' bij Feyenoord.

Feyenoord tastte afgelopen zomer diep in de buidel voor Steijn, die afgelopen seizoen met 24 treffers bij FC Twente topscorer van de Eredivisie werd. Naar verluidt betaalden de Rotterdammers een bedrag tussen de elf en dertien miljoen euro voor de aanvallende middenvelder met een meer dan uitstekend neusje voor de goal.

Dat Feyenoord de portemonnee trok voor Steijn kan Kraay junior wel bekoren, mede omdat de Rotterdammers met het vertrek van Igor Paixão veel doelpunten verloren. Iets wat de Hagenees doorgaans wel zou moeten kunnen compenseren. "Ik denk nog steeds dat hij ze kan maken, maar hij staat al eventjes droog. Hij heeft vijf gespeeld, twee doelpunten", begint het ESPN-boegbeeld bij Voetbalpraat.

"Ik ga hem geen complex aanpraten, maar hij heeft wel heel snel een goal nodig", gaat Kraay junior verder. "Als hij niet scoort, zijn er mensen die voetballend op ‘nummer tien’ bij Feyenoord beter zijn. Bijvoorbeeld Luciano Valente. Een scorende Steijn stel je altijd op, maar hij werd er nu uit gehaald door Van Persie. Hij was ontevreden, zei hij na afloop tegen ons", gaat Kraay verder. "Hij leeft op goals. Hij heeft een goal heel snel nodig."

Steijn tweemaal vroegtijdig gewisseld

De voorbije twee wedstrijden haalde trainer Robin van Persie Steijn tweemaal vroegtijdig naar de kant. Tegen Fortuna Sittard was dit omdat de middenvelder 'vlak speelde'. Anco Jansen stipt aan dat daar het grote verschil inzit ten opzichte van FC Twente. "Hij wordt nu twee keer na zestig minuten gewisseld. Bij Twente blijf je staan en schiet je er in de laatste vijf minuten nog één in", verklaart de analist. "Dan ziet de wereld er heel anders uit. Dat is nu niet met zo’n grote selectie."

Volgens Jansen is het overigens niet gek dat de verwachtingen hoog zijn bij Steijn. "Hij heeft in het Nederlands elftal gedebuteerd, is voor veel geld gehaald en was topscorer van de Eredivisie. Dat is logisch", stelt de oud-middenvelder. Ook tafelgenoot Kees Luijckx roert zich vervolgens in de Steijn-discussie. De oud-voetballer snapt de kritiek op de Feyenoord-aanvoerder, maar maakt zich nog geen zorgen. "Ik denk niet dat Sem Steijn in de war raakt van het feit dat hij nog niet heeft gescoord."