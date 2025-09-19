Live voetbal

Kraay junior waarschuwt miljoenenaankoop Feyenoord: 'Als hij niet scoort...'

Hans Kraay junior
Foto: © ESPN
3 reacties
Maurice Mazenier
19 september 2025, 12:01

Sem Steijn worstelt momenteel met zijn vorm bij Feyenoord. De miljoenenaankoop van de Rotterdammers weet vooralsnog niet te imponeren en Hans Kraay junior stelt dat de middenvelder snel weer moet gaan scoren. Zolang Steijn geen doelpunten meer maakt zijn er volgens hem andere spelers beter als 'nummer tien' bij Feyenoord.

Feyenoord tastte afgelopen zomer diep in de buidel voor Steijn, die afgelopen seizoen met 24 treffers bij FC Twente topscorer van de Eredivisie werd. Naar verluidt betaalden de Rotterdammers een bedrag tussen de elf en dertien miljoen euro voor de aanvallende middenvelder met een meer dan uitstekend neusje voor de goal.

Artikel gaat verder onder video

Dat Feyenoord de portemonnee trok voor Steijn kan Kraay junior wel bekoren, mede omdat de Rotterdammers met het vertrek van Igor Paixão veel doelpunten verloren. Iets wat de Hagenees doorgaans wel zou moeten kunnen compenseren. "Ik denk nog steeds dat hij ze kan maken, maar hij staat al eventjes droog. Hij heeft vijf gespeeld, twee doelpunten", begint het ESPN-boegbeeld bij Voetbalpraat.

"Ik ga hem geen complex aanpraten, maar hij heeft wel heel snel een goal nodig", gaat Kraay junior verder. "Als hij niet scoort, zijn er mensen die voetballend op ‘nummer tien’ bij Feyenoord beter zijn. Bijvoorbeeld Luciano Valente. Een scorende Steijn stel je altijd op, maar hij werd er nu uit gehaald door Van Persie. Hij was ontevreden, zei hij na afloop tegen ons", gaat Kraay verder. "Hij leeft op goals. Hij heeft een goal heel snel nodig."

Steijn tweemaal vroegtijdig gewisseld

De voorbije twee wedstrijden haalde trainer Robin van Persie Steijn tweemaal vroegtijdig naar de kant. Tegen Fortuna Sittard was dit omdat de middenvelder 'vlak speelde'. Anco Jansen stipt aan dat daar het grote verschil inzit ten opzichte van FC Twente. "Hij wordt nu twee keer na zestig minuten gewisseld. Bij Twente blijf je staan en schiet je er in de laatste vijf minuten nog één in", verklaart de analist. "Dan ziet de wereld er heel anders uit. Dat is nu niet met zo’n grote selectie."

Volgens Jansen is het overigens niet gek dat de verwachtingen hoog zijn bij Steijn. "Hij heeft in het Nederlands elftal gedebuteerd, is voor veel geld gehaald en was topscorer van de Eredivisie. Dat is logisch", stelt de oud-middenvelder. Ook tafelgenoot Kees Luijckx roert zich vervolgens in de Steijn-discussie. De oud-voetballer snapt de kritiek op de Feyenoord-aanvoerder, maar maakt zich nog geen zorgen. "Ik denk niet dat Sem Steijn in de war raakt van het feit dat hij nog niet heeft gescoord."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Boskamp vindt transferkeuze Feyenoord 'een werkelijke ramp'

Boskamp vindt transferkeuze Feyenoord 'een werkelijke ramp'

  • Gisteren, 21:20
  • Gisteren, 21:20
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Te Kloese verbijsterd door Feyenoord-transfer: 'Ze gingen meteen akkoord!'

  • Gisteren, 16:41
  • Gisteren, 16:41
Te Kloese deelt vraagprijs voor Hancko op unieke wijze

Te Kloese deelt vraagprijs voor Hancko op unieke wijze

  • Gisteren, 15:37
  • Gisteren, 15:37
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Ome Barend
455 Reacties
19 Dagen lid
499 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Steijn gaat tegen AZ belangrijk zijn.

Martine
104 Reacties
225 Dagen lid
280 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens mij is dat niet zo moeilijk Hansie. Tegen Feijenoord spelen tegenstanders anders als tegen Twenthe namelijk met 10 man achter de bal en counteren. Tegen Twenthe durven ze wel te voetballen.dus ontstond de ruimte voor hem die hij nu nog niet heeft gekregen. Dus even wachten hoe het tegen AZ gaat zondag ?

descheids
21 Reacties
1 Dag lid
25 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kraay ziet het weer heel scherp. Waar was Steijn tegen Fenerbahce? Waar was Steijn in oranje? Soms zie je een klein beetje steijn tegen de kleintjes, maar dat is het. 15mln lacht twente nog steeds om. Veel te veel betaald voor een onzichtbare speler. Gouden deal van Twente, daar weten ze goede deals te maken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
455 Reacties
19 Dagen lid
499 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Steijn gaat tegen AZ belangrijk zijn.

Martine
104 Reacties
225 Dagen lid
280 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens mij is dat niet zo moeilijk Hansie. Tegen Feijenoord spelen tegenstanders anders als tegen Twenthe namelijk met 10 man achter de bal en counteren. Tegen Twenthe durven ze wel te voetballen.dus ontstond de ruimte voor hem die hij nu nog niet heeft gekregen. Dus even wachten hoe het tegen AZ gaat zondag ?

descheids
21 Reacties
1 Dag lid
25 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kraay ziet het weer heel scherp. Waar was Steijn tegen Fenerbahce? Waar was Steijn in oranje? Soms zie je een klein beetje steijn tegen de kleintjes, maar dat is het. 15mln lacht twente nog steeds om. Veel te veel betaald voor een onzichtbare speler. Gouden deal van Twente, daar weten ze goede deals te maken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
2
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel