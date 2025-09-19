Dennis te Kloese openhartig over afnemen aanvoerdersband Quinten Timber

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese vindt dat er met het afpakken van de aanvoerdersband van geen sprake is van een straf. Dat vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers vertelt dat beide partijen afgelopen zomer openstonden voor een transfer, maar zover kwam het niet.

Quinten Timber streek in de zomer van 2022 neer bij Feyenoord, nadat hij voor zo'n acht miljoen euro de overstap maakte van FC Utrecht. In De Kuip ontpopte de middenvelder zich al snel tot een vaste waarde en een publiekslieveling. Na drie jaar leek er een einde te komen aan de tijd van Timber bij Feyenoord, mede omdat hij beschikt over een contract tot medio 2026.

Zowel Feyenoord als Timber stonden daarom open voor een transfer en er was ook wel interesse vanuit het buitenland, maar uiteindelijk kwam de 24-jarige Oranje-international niet weg. "We stonden open voor verkoop, de insteek was heel positief, want Quinten heeft een aflopend contract. Uiteindelijk leidde het niet tot een transfer. Nu moeten we even zien hoe we verder gaan", aldus Te Kloese.

In het verleden lukte het openbreken van het contract wel met Igor Paixão, Dávid Hancko, Mats Wieffer en Anis Hadj Moussa. Vooralsnog heeft Feyenoord bij Timber minder succes. "We hebben een aantal keren serieuze voorstellen gedaan", vervolgt Te Kloese. "Maar ik ben vooral trots op hoe hij Feyenoord vertegenwoordigt in het veld en hoe hij zelf omgaat met deze situatie."

Als gevolg van het mogelijke vertrek van Timber werd besloten om hem de aanvoerdersband af te nemen, iets wat volgens Te Kloese niet als 'een straf' moet worden gezien. "'Hij gaf zelf aan wellicht te willen vertrekken, nou, dan gaat die band naar een ander, iemand van wie de trainer wel zeker weet dat hij blijft. Bij andere clubs, zoals in Mexico, laten ze spelers die hun aflopende contract niet willen verlengen weleens rondjes om het veld lopen. Wij geven de technische staf de ruimte om Quinten gewoon op te stellen", is de directeur glashelder.

Feyenoord wil contract Timber nog altijd verlengen

Feyenoord heeft de hoop op een contractverlenging van Timber in elk geval nog niet opgegeven en zal in de komende tijd nog een poging wagen om de sterkhouder langer aan zich te verbinden. "We hebben in ieder geval tijd om straks weer samen een kop koffie te drinken. Zien we wel waar we uitkomen. We hopen snel weer in gesprek te gaan', besluit Te Kloese.