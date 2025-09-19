Ajax groot schrikbeeld voor Feyenoord: 'Die kant willen ze niet op'

De situatie die de laatste jaren bij Ajax ontstond, geldt bij Feyenoord als een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet. Dat zegt Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan in de podcast Kick-Off van de ochtendkrant. De Rotterdammers passen ervoor om topsalarissen uit te delen zoals de rivaal uit Amsterdam dat wél deed. Het leidde ertoe dat Ajax deze zomer flink moest snijden in de loonkosten.

In de podcast gaan Van der Kraan en Valentijn Driessen in op de spelers die Feyenoord afgelopen zomer aantrok. Opvallend was de komst van Gonçalo Borges, die voor een fors bedrag overkwam van FC Porto maar vooralsnog geen basisplaats heeft weten te veroveren. Driessen toonde zich al eerder kritisch op het halen van Borges, die hij al schertsend omschreef als 'helikoptervulling'.

"Maar toch is hij door vier man gescout", zegt Van der Kraan. "Ze hebben alle beelden opgevraagd en ze denken dat hij iets heeft. En hij zit natuurlijk wel in een categorie spelers van tien miljoen Of het is zelfs iets minder, Feyenoord geeft gemiddeld zeven miljoen uit aan z'n spelers, dit seizoen en ook de vorige zomer. In die categorie kun je bijna niks anders halen. In geen enkel ander land kun jij voor tien miljoen een geweldige linksbuiten ophalen, dus je moet gokjes nemen", aldus de journalist. Driessen vindt echter dat Feyenoord, omdat het de afgelopen twee jaar Champions League speelde, spelers van rond de vijftien miljoen euro zou moeten halen. "Je moet nu juist investeren zodat je zekerheid hebt dat je in de Europa League ver komt en ook in de competitie. Je moet de Champions League weer in om ervoor te zorgen dat die spelers die er nu zitten eenzelfde waarde gaan vertegenwoordigen op de transfermarkt als de Hancko's van deze wereld", betoogt Driessen.

'Zeven van de tien spelers willen niet naar de Eredivisie komen'

Spelers van dat kaliber zijn voor Feyenoord praktisch echter nauwelijks haalbaar, zo legt Van der Kraan uit. "Valentijn heeft aan één kant wel gelijk. Maar het probleem zit er een beetje in, want ik een beetje zitten vissen of ze geen andere mogelijkheden hebben gehad... Ja, ze hebben wel spelers in beeld gehad. Alleen: ik denk dat zeven van de tien spelers niet naar de Eredivisie willen. Die willen allemaal naar Spanje of Italië", aldus Van der Kraan. Driessen vermoedt dat ook het ontbreken van Champions League-voetbal een factor van belang is. Van der Kraan houdt echter vol: "Wat voor veel spelers eigenlijk het meeste telt is geld. Als Feyenoord vier of vijf miljoen betaalt, dan willen ze wel praten over naar Nederland komen. En op de Kop van Zuid gaan wonen in een flat, net als Santiago Giménez. Maar dat betaalt Feyenoord niet. Daar zit ook een beetje het voorbeeld van Ajax. Feyenoord wil die kant niet op, dat je werkt met een loonlijst die werkelijk krankzinnig is en die je bij een slecht sportief seizoen werkelijk de nek omdraait."