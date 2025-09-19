Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert drie wissels door bij foutloze Rotterdammers

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
19 september 2025, 15:59

Feyenoord-trainer Robin van Persie voert hoogstwaarschijnlijk twee wijzigingen door in zijn basiselftal voor het uitduel met AZ. Anis Hadj Moussa, midweeks tegen Fortuna Sittard nog geschorst na zijn rode kaart tegen sc Heerenveen, keert terug in de basis, wat ten koste gaat van Jayden Slory. Ook Gijs Smal en Luciano Valente keren waarschijnlijk weer terug in de basis.

Feyenoord is uitstekend begonnen aan de competitie. Voor de interlandperiode wisten de Rotterdammers alle drie de wedstrijden al te winnen en ook de voorbije twee speelrondes in de Eredivisie werden winnend afgesloten. Afgelopen zaterdag werd sc Heerenveen in een moeizame wedstrijd met 1-0 verslagen, terwijl midweeks Fortuna Sittard met 2-0 werd verslagen in de eigen Kuip.

Timon Wellenreuther zal het doel van Feyenoord verdedigen tegen AZ. Hij ziet ten opzichte van het duel van afgelopen woensdag een iets gewijzigde achterhoede voor zijn neus. Gijs Smal keert waarschijnlijk terug in de basis, wat ten koste gaat van Jordan Bos. De rechtsbackpositie wordt ingevuld door Givairo Read, terwijl het hard van de verdediging gevormd wordt door Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe.

Op het middenveld bestaat de kans dat Van Persie ook eenmaal wisselt. De oefenmeester heeft in de middelste linie luxeproblemen en heeft daar keuzes te over. Midweeks kreeg Oussama Targhalline de voorkeur boven Luciano Valente, maar waarschijnlijk keert de van FC Groningen overgenomen middenvelder tegen AZ weer terug in de basis. Quinten Timber en Sem Steijn maken het middenveld compleet.

Voorin keert Hadj Moussa weer terug in de basis. Na zijn rode kaart tegen sc Heerenveen was de Algerijnse vleugelaanvaller geschorst tegen Fortuna Sittard. Hij werd vervangen door Slory, maar nu kan Van Persie weer een beroep doen op smaakmaker Hadj Moussa. Op de linkerflank kiest de oefenmeester mogelijk voor Leo Sauer, terwijl Ayase Ueda in de punt staat. De Japanner is momenteel gedeeld topscorer van de Eredivisie met vijf treffers.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Timber, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Wat verwacht jij van de topper tussen AZ en Feyenoord?

Laden...
77 stemmen

2 reacties
Wanneer keert Bijlow terug als 1e keeper van robin van persie terug in de basis? Duurt lang van trainingsfit naar wedstrijdfit. Of was het een leugen van van persie dat bijlow de 1e keeper is?

Voortschrijdend inzicht, never change a winning team.. genoeg redenen te bedenken. Een uitspraak kan veranderen als de situatie daar zich toe leidt. Zoiets zou jij ook kunnen doen. Mensen mogen van mening veranderen. Dit is niet gelijk aan liegen.

Wanneer keert Bijlow terug als 1e keeper van robin van persie terug in de basis? Duurt lang van trainingsfit naar wedstrijdfit. Of was het een leugen van van persie dat bijlow de 1e keeper is?

Voortschrijdend inzicht, never change a winning team.. genoeg redenen te bedenken. Een uitspraak kan veranderen als de situatie daar zich toe leidt. Zoiets zou jij ook kunnen doen. Mensen mogen van mening veranderen. Dit is niet gelijk aan liegen.

