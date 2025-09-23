Boskamp waarschuwt Feyenoord: 'Klasse van van Persie, maar dit mag niet te lang duren'

Jan Boskamp is vol lof over Robin van Persie, die er bij Feyenoord niet voor terugdeinst om eigen jeugd de voorkeur te geven boven miljoenenaankopen. Wel hoopt het clubicoon dat , die zondag een ongelukkige invalbeurt beleefde tegen AZ (3-3), snel verbetering gaat tonen.

Van Persie kon in Alkmaar geen beroep doen op Leo Sauer, die vooralsnog de eerste keus is op de linksbuitenpositie. De Slowaak ondervond teveel hinder van spierpijn na het midweekse duel met Fortuna Sittard. Feyenoord begon daarom met basisdebutant Aymin Sliti aan de topper. Na een uur werd hij afgelost door Slory, tot genoegen van Boskamp. "Dat doet Van Persie, dat vind ik klasse", zegt Boskamp in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. "Hij had ook Gaoussou Diarra erin kunnen zetten, maar hij zet gewoon Sliti erin. En daarna Slory. Dat vind ik leuk. En als er dan iets verkeerd gaat, dan kijk ik even de andere kant op. Want dan gaat iedereen lopen zeiken. Het mag bij Slory alleen niet te lang duren", waarschuwt Boskamp.

Slory beleefde afgelopen seizoen een prima uitleenbeurt bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie en krijgt in de eerste weken van dit seizoen vrijwel wekelijks speelminuten van Van Persie. De aanvaller veroorzaakte tegen AZ diep in blessuretijd de penalty waaruit Mexx Meerdink voor de 3-3 eindstand tekende, wat de jonge buitenspeler op een storm van kritiek van de Feyenoord-aanhang kwam te staan.

Boskamp: 'Daar moet ik Valente nog wel even over bellen'

Nicky van der Gijp vraagt Boskamp vervolgens of het huidige Feyenoord minder is dan Ajax en PSV. "Je hebt een groep waarmee je mee kan doen om de titel. En je ziet, en ik hoop dat dat nog meer komt, dat je meerdere spelers hebt met scorend vermogen. Dan kan je op meerdere mensen vertrouwen, dat is lekker", reageert de 76-jarige Rotterdammer. Vooral van het derde Feyenoord-doelpunt in het AFAS Stadion heeft Boskamp genoten. Die werd gemaakt door Anis Hadj Moussa, na een flitsende combinatie over meerdere schijven. "Dat was een wereldaanval, hè. Valente zat daar ook bij, die kan zo goed voetballen. Hij had wel een paar keer balverlies, daar moet ik hem wel nog even over bellen, haha. Maar hij eist de bal gewoon op. En weet je wat het is? Ze spelen hem ook in. Als ze dat van een nieuwe speler meteen accepteren, dan zie je dat hij wel een paar stapjes gemaakt heeft.”