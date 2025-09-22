Horrorscenario dreigt voor Feyenoord-huurling Stengs (26)

heeft opnieuw een blessure opgelopen, zo geeft zijn trainer Alberto Gilardino aan op een persconferentie. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de Feyenoord-huurling is, maar de trainer van Pisa verwacht voorlopig geen beroep op hem te kunnen doen.

Stengs vertrok afgelopen zomer op huurbasis bij Feyenoord, aangezien hij niet in de plannen van Robin van Persie voorkwam. De aanvaller annex middenvelder maakte de stap naar Italië om bij Pisa te spelen. Tot dusver kwam hij pas in twee duels als invaller binnen de lijnen en daar lijkt het vooralsnog bij te blijven.

Gilardino meldt namelijk dat Stengs maandagavond niet in actie kan komen in het uitduel met Napoli door een blessure die hij heeft opgelopen op de training. “We wachten op de definitieve uitslag, maar ik denk dat het ernstig is”, vreest de oefenmeester. “We hopen dat het niet lang duurt.” Hoewel Gilardino voorlopig dus geen beroep op hem lijkt te kunnen doen, is de trainer wel blij met Stengs. “Naast dat hij een geweldige kerel is, is hij ook een geweldige professional.”

Voor Stengs is dit de volgende tegenvaller in zijn carrière. De creatieveling scheurde op jonge leeftijd zijn kruisband en moest daardoor bijna tachtig wedstrijden missen. In het vervolg van zijn loopbaan pikte hij hier en daar een blessure op, maar over het algemeen bleef hij langere tijd fit. Vorig seizoen verliep echter dramatisch voor de 26-jarige, die liefst 35 wedstrijden van Feyenoord aan zich voorbij moest laten gaan.