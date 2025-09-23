Santiago Giménez verbijstert Fabio Capello: 'Dit kan ik niet verklaren, het is ongelooflijk'

is vooralsnog bezig aan een bijzonder improductief seizoen bij AC Milan, tot verbijstering van Fabio Capello. De oud-trainer van de Rossoneri denkt niet dat de Mexicaanse oud-spits van Feyenoord het scoren verleerd is, maar kan ook niet verklaren waarom de 24-jarige Giménez na vijf wedstrijden nog droog staat.

AC Milan nam Giménez in de winterstop van het seizoen 2024/25 voor zo'n 32 miljoen euro over van Feyenoord, waar de Mexicaan in de voorgaande seizoenen een prima indruk wist te maken. Met de Italiaanse topclub werd Giménez vlak na zijn komst nota bene door de Rotterdammers uit de Champions League gewipt. In de Serie A was hij in zijn eerste halve seizoen vijfmaal trefzeker in veertien wedstrijden. Daarmee kon Giménez niet voorkomen dat Milan op een schamele achtste plaats eindigde en het dit seizoen dus zonder Europees voetbal moet zien te stellen.

Onder de afgelopen zomer teruggehaalde trainer Massimiliano Allegri is AC Milan een stuk beter begonnen aan het huidige seizoen. Van de vier wedstrijden in de Serie A werden er drie gewonnen, waarmee de club zich terugvindt op de derde plaats in de competitie. Bovendien werd ten koste van Bari de tweede ronde van de Coppa Italia bereikt. Giménez was in dat bekerduel goed voor de assist bij de 2-0 van Christian Pulisic, maar in de competitie was hij nog niet betrokken bij een doelpunt.

Capello is onder de indruk van het Milan van Allegri. "Ze zijn in balans en geven maar heel weinig weg", analyseert de oud-trainer van onder meer Milan, Juventus, Real Madrid en de nationale ploeg van Engeland tegenover La Gazzetta dello Sport. "Het enige wat nog ontbreekt is een fatsoenlijke spits", vervolgt Capello, die niet begrijpt waarom Giménez het niet waar kan maken. "Eerlijk: dat kan ik niet verklaren. Het is ongelooflijk. In Nederland scoorde hij altijd. Hij was vorig seizoen beslissend in de Champions League. Hij heeft meer dan zestig goals gemaakt in tweeënhalf jaar in Rotterdam. Ik denk niet dat hij vergeten is hoe hij moet scoren. Daar komt bij: hij creëert nog steeds kansen. Maar het probleem ontstaat als je zelf niet meer in staat bent een kans te krijgen", besluit Capello.