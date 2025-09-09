Live voetbal 5

Tóch geen Milan-vertrek voor Silvano Vos: dit is de reden

Silvano Vos van AC Milan
Foto: © Imago
Frank Hoekman
9 september 2025, 14:20

Het (tijdelijke) vertrek van Silvano Vos bij AC Milan is maandag in het water gevallen. De oud-speler van Ajax leek de Italiaanse grootmacht op huurbasis te gaan verruilen voor de Zwitserse competitie, maar de Rossoneri slaagden er niet in om vóór het verstrijken van de deadline tot overeenstemming te komen met Vos beoogde nieuwe club, Lausanne Sports.

AC Milan telde een jaar geleden drie miljoen euro neer om Vos los te weken bij Ajax. De controlerende middenvelder sloot in Italië aan bij het tweede elftal van de grootmacht. Zijn avontuur in Zuid-Europa werd nog niet wat hij ervan had gehoopt. Vos zat weliswaar een paar keer bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, maar zijn debuut maakte hij nog niet. Ook raakte hij in de tweede seizoenshelft zijn basisplaats bij het beloftenteam, AC Milan Futuro, kwijt.

In de jacht op speelminuten leek Vos op weg naar een tijdelijk vertrek. Transferjournalist Matteo Moretto (Relevo) meldde vorige week in een YouTube-video de onderhandelingen tussen AC Milan en niet nader genoemde Zwitserse club over een overstap van Vos zich in een 'vergevorderd stadium' bevonden. Maandagavond kwam de Spanjaard al met een update die weinig goeds voorspelde: "De onderhandelingen tussen AC Milan en Lausanne over Silvano Vos mislukken. Er is financieel afstand tussen beide partijen", schreef Moretto op X. Zowel over de loonsom als over het percentage van het salaris van Vos dat de Zwitsers voor hun rekening zouden nemen zouden beide clubs het niet eens kunnen worden.

Inmiddels is de markt ook in Zwitserland gesloten en is dus duidelijk dat Vos' overstap naar Lausanne definitief geklapt is. De middenvelder dreigt daardoor nog minimaal een half jaar in Milaan te moeten blijven, tenzij zich de komende tijd nog een club meldt in een land waar nog wél zaken gedaan mogen worden. In landen als Cyprus (10 september), Saudi-Arabië (11 september) en Turkije, Rusland en Griekenland (allen 12 september) is de transfermarkt deze week nog geopend.

Silvano Vos

Silvano Vos
Milan Futuro
Team: Milan II
Leeftijd: 20 jaar (16 mrt. 2005)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Milan
0
0
2024/2025
Jong Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
0
0
2023/2024
Ajax
11
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
6
Inter
2
4
3
7
Lazio
2
2
3
8
Milan
2
1
3
9
Como
2
1
3
10
Bologna
2
0
3

Complete Stand

