Noa Lang kan anderhalve ton verdienen aan transfer naar Napoli

Napoli-speler Noa Lang
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 september 2025, 06:55

Noa Lang heeft zijn miljoenenvilla in het Brabantse Waalre te koop gezet, zo meldt Bekende Buren. De aanvaller verruilde PSV deze zomer voor Napoli en heeft dus geen behoefte meer aan de woning vlak bij Eindhoven. Lang mikt op een winst van 145.000 euro.

Na jaren in België te hebben gespeeld bij Club Brugge, keerde Lang in de zomer van 2023 bij PSV terug op de Nederlandse velden. De vleugelspeler kocht destijds een villa in Waalre, net ten zuiden van Eindhoven. Daar betaalde hij een bedrag van 1.350.000 euro voor en liet hij een hypotheek voor dat bedrag vestigen op de woning. Deze zomer vertrok Lang bij PSV, dus heeft hij zijn villa te koop gezet voor 1.495.000 euro. Daarmee kan hij dus bijna anderhalve ton winst maken.

Artikel gaat verder onder video

De woning van Lang is een gerenoveerde twee-onder-een-kapwoning uit 1938. In 2017 en in 2021/2022 is de woning volledig gemoderniseerd. Het huis heeft een woonoppervlak van 244 vierkante meter en staat op een perceel van liefst 836 vierkante meter, waardoor er voldoende ruimte is in en rondom het huis.

In de villa bevinden zich drie grote slaapkamers, twee badkamers en een grote hoeveelheid kastruimte. Op de begane grond beschikt de woning over vloerverwarming en door het hele huis is airco geïnstalleerd. In de ruime tuin bevindt zich een buitenzwembad met poolhouse, een buitendouche en een toiletruimte. Aan de keuken grenst een overkapping met glazen schuifpanelen. Door de houtkachel kan deze ruimte het hele jaar door comfortabel worden gebruikt.

Foto’s van de villa van Lang

Villa Noa Lang 1
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 2
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 3
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 4
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 5
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 6
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 7
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 8
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 9
© Bekende Buren
Villa Noa Lang 10
© Bekende Buren
  Gisteren, 22:58
  Gisteren, 21:46
  Gisteren, 19:05
