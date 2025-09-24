Live voetbal 2

Feyenoord-fans zijn na eerste helft helemaal klaar met één speler: 'Hij is zó bizar slecht'

Braga - Feyenoord op Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven
24 september 2025, 22:14

Gonçalo Borges maakt nog geen sterke indruk bij zijn basisdebuut bij Feyenoord. De Portugese buitenspeler mocht in de Europa League-wedstrijd tegen SC Braga starten vanaf de aftrap, maar bezorgt Khalid Boulahrouz ‘diarree’, zo vertelt de oud-verdediger in de rustanalyse van Ziggo Sport.

“Hij is wel actief, maar helemaal in zijn eigen wereld”, begint Khalid Boulahrouz. Er verschijnen vervolgens een aantal acties van de rechtsbuiten in beeld. “Ik heb zitten turven, en onze beste meneer heeft een stuk of dertien scharen gemaakt. Geen één was effectief. Hij heeft geen oog voor zijn medespelers en kijkt niet wie waar staat in de zestien… Ik zou als medespeler diarree krijgen van zo’n speler. Je wordt helemaal ziek hiervan”, haalt de analist vervolgens uit.

Youri Mulder noemt het spel van Borges een ‘circus’. “Cristiano Ronaldo had daar soms ook een handje van”, zegt de oud-voetballer. “Van teveel scharen?”, reageert Wytse van der Goot met enige verbazing. “Die passeerde dan nog ooit iemand, maar dít is echt kansloos”, onderbreekt Boulahrouz.

Ook Feyenoord-fans de gebruik maken van de app X ergeren zich groen en geel aan de buitenspeler. “Hij is een miskoop in de categorie Wesley Verhoek”, concludeert iemand na de eerste helft over Borges. “Om te janken, zo slecht”, vindt een ander op zijn beurt. Hieronder een bundeling van kritiek op de voor elf miljoen euro overgekomen buitenspeler:

Arena
846 Reacties
44 Dagen lid
2.138 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Meteen een verbeterd contract aanbieden die gast!

descheids
125 Reacties
6 Dagen lid
215 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Borges de man van 11mln, goed gezien door te kloese en van persie. Porto zit nog steeds te feesten van de 11mln. Ze liggen krom. Dit is niet best mensen. Dit is de nieuwe zerrouki, ivanusec, ueda, u noemt het maar. Dit gaat feijenoord financieel verder opbreken deze misaankopen. Gaat dit nog goed komen?

Vrij Dag
70 Reacties
493 Dagen lid
179 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Veel spelers onder de maat Psv was slecht, Ajax slechter, Feyenoord het slechtst Ik hou mijn hart vast voor morgen.. Stein schorsen en lang ook , hij geeft vreselijk af op zijn collega' s Kan niet en mag niet

