Feyenoord-fans zijn na eerste helft helemaal klaar met één speler: 'Hij is zó bizar slecht'

Gonçalo Borges maakt nog geen sterke indruk bij zijn basisdebuut bij Feyenoord. De Portugese buitenspeler mocht in de Europa League-wedstrijd tegen SC Braga starten vanaf de aftrap, maar bezorgt Khalid Boulahrouz ‘diarree’, zo vertelt de oud-verdediger in de rustanalyse van Ziggo Sport.

“Hij is wel actief, maar helemaal in zijn eigen wereld”, begint Khalid Boulahrouz. Er verschijnen vervolgens een aantal acties van de rechtsbuiten in beeld. “Ik heb zitten turven, en onze beste meneer heeft een stuk of dertien scharen gemaakt. Geen één was effectief. Hij heeft geen oog voor zijn medespelers en kijkt niet wie waar staat in de zestien… Ik zou als medespeler diarree krijgen van zo’n speler. Je wordt helemaal ziek hiervan”, haalt de analist vervolgens uit.

Artikel gaat verder onder video

Youri Mulder noemt het spel van Borges een ‘circus’. “Cristiano Ronaldo had daar soms ook een handje van”, zegt de oud-voetballer. “Van teveel scharen?”, reageert Wytse van der Goot met enige verbazing. “Die passeerde dan nog ooit iemand, maar dít is echt kansloos”, onderbreekt Boulahrouz.

Ook Feyenoord-fans de gebruik maken van de app X ergeren zich groen en geel aan de buitenspeler. “Hij is een miskoop in de categorie Wesley Verhoek”, concludeert iemand na de eerste helft over Borges. “Om te janken, zo slecht”, vindt een ander op zijn beurt. Hieronder een bundeling van kritiek op de voor elf miljoen euro overgekomen buitenspeler: