Johan Derksen spreekt schande van Feyenoord: ‘Hoe klein kun je zijn?’

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside vernietigend gereageerd op bewering van Mario Been dat hij niet langer welkom is bij Europese uitwedstrijden van Feyenoord. Volgens de oud-voetballer en analist laat Feyenoord zich daarmee ‘heel erg kennen’.

Been deed afgelopen week een opmerkelijke onthulling in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De voormalig speler en trainer van Feyenoord legde uit dat hij tot voor kort met de businessclub van Feyenoord meereisde naar Europese uitduels om de leden voor de wedstrijd toe te spreken. Been werd door algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese echter ‘op de vingers getikt’, nadat hij zich bij ESPN meermaals kritisch uitliet over de club.

"Ik mag niet meer mee van meneer Te Kloese. Ik ben te kritisch geweest geloof ik. Ik ben op mijn vingers getikt. Die reden kreeg ik. Ik was te kritisch geweest waardoor ik niet meer mee mag”, zei Been in aanloop naar het Europa League-duel van Feyenoord van woensdagavond bij Sporting Braga.

Derksen vindt dat Feyenoord ‘zich heel erg laat kennen’: “Mario is populair bij de sponsors en die gaan dan mee. Misschien vertelt hij een verhaaltje. Dat er dan bestuursleden van Feyenoord zijn die hem te kritisch vinden en hem niet meer mee laten gaan... Hoe klein kun je zijn?”.

Reactie Te Kloese

Te Kloese sprak tegenover Voetbal International overigens tegen dat Been niet mee mag naar uitwedstrijden van Feyenoord, omdat hij als analist te kritisch zou zijn geweest. “Ik vind het jammer uit de media te moeten vernemen dat Mario Been het niet meereizen met de Business Club als een zogenaamde opdracht van mij persoonlijk of als een opdracht van hogerop benoemt. Het feit dat hij zich in zijn rol als analist uitlaat over Feyenoord, over mij, of over genomen beslissingen, is zijn goed recht en wordt volledig gerespecteerd. Dat recht heeft. We kiezen per reis wie er mee gaat. Deze keer zijn dat André Bahia en Ben Wijnstekers”, aldus de beleidsbepaler.