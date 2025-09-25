Feyenoord-speler compleet belachelijk gemaakt: 'Hij is een snackbar op voetbalschoenen'

Feyenoord kende woensdagavond een zware avond in Portugal. De ploeg van Robin van Persie kon tegen SC Braga (1-0) geen potten breken, iets waar spits symbool voor stond. Khalid Bouhlarouz is na afloop zeer kritisch op de aanwinst, die nota bene bij het Portugese Benfica werd opgehaald.

De Rotterdammers traden woensdag met een B-ploeg aan tegen Braga en dat was duidelijk te merken. Feyenoord creëerde amper kansen en kwam weinig aan voetballen toe. Spits Tengstedt, die voor zes miljoen werd overgenomen deze zomer, liet zien (nog) niet klaar te zijn voor het huidige niveau van de Eredivisieploeg.

"Vanaf de eerste seconde van de wedstrijd gaf hij niet thuis", begint Bouhlarouz zijn klaagzang bij Ziggo Sport, net na de wedstrijd. De voormalige verdediger laat vervolgens beelden zien waaruit blijkt dat de Deen niet duidelijk koos tussen een aanspeelpunt zijn en acties in de diepte maken. "Hij doet geen van beide. De energie die hij uitstraalde..."

Er zijn daarna ook beelden te zien van matige kaatsen en mindere passes van Tengstedt. "Er zit ook totaal geen snelheid in zijn spel. In de eerste helft kreeg hij een steekbal, liep hij buitenspel en zelfs tóén kwam hij te laat. Daar leek het echt een snackbar op voetbalschoenen. Hij kwam gewoon niet vooruit." Bouhlarouz sluit zijn analyse af door te stellen dat Tengstedt momenteel ook 'wat te zwaar is'.