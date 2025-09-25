Live voetbal

Feyenoord-speler compleet belachelijk gemaakt: 'Hij is een snackbar op voetbalschoenen'

Braga - Feyenoord
Foto: © Imago
Mingus Niesten
25 september 2025, 07:57

Feyenoord kende woensdagavond een zware avond in Portugal. De ploeg van Robin van Persie kon tegen SC Braga (1-0) geen potten breken, iets waar spits Casper Tengstedt symbool voor stond. Khalid Bouhlarouz is na afloop zeer kritisch op de aanwinst, die nota bene bij het Portugese Benfica werd opgehaald.

De Rotterdammers traden woensdag met een B-ploeg aan tegen Braga en dat was duidelijk te merken. Feyenoord creëerde amper kansen en kwam weinig aan voetballen toe. Spits Tengstedt, die voor zes miljoen werd overgenomen deze zomer, liet zien (nog) niet klaar te zijn voor het huidige niveau van de Eredivisieploeg.

"Vanaf de eerste seconde van de wedstrijd gaf hij niet thuis", begint Bouhlarouz zijn klaagzang bij Ziggo Sport, net na de wedstrijd. De voormalige verdediger laat vervolgens beelden zien waaruit blijkt dat de Deen niet duidelijk koos tussen een aanspeelpunt zijn en acties in de diepte maken. "Hij doet geen van beide. De energie die hij uitstraalde..."

Er zijn daarna ook beelden te zien van matige kaatsen en mindere passes van Tengstedt. "Er zit ook totaal geen snelheid in zijn spel. In de eerste helft kreeg hij een steekbal, liep hij buitenspel en zelfs tóén kwam hij te laat. Daar leek het echt een snackbar op voetbalschoenen. Hij kwam gewoon niet vooruit." Bouhlarouz sluit zijn analyse af door te stellen dat Tengstedt momenteel ook 'wat te zwaar is'.

descheids
132 Reacties
7 Dagen lid
232 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

toch schadelijk zo'n uitspraak. Nu staat tengsted gelijk aan een snackbar en wordt dit elke keer genoemd. Vond hem niet goed, maar paar dingen deed hij wel aardig. Past bij dit niveau van feijenoord vind ik. te kloese had beter moeten inkopen. 15mln steijn en 11mln borges en 10mln valente is ook weggegooid geld zagen we gisterenavond.

ERIMIR
3.650 Reacties
444 Dagen lid
38.035 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Analisten moeten dat soort termen niet in de mond nemen en beoordeel voetballers met respect. Het is wel duidelijk dat de nieuwe aanwinsten van Feyenoord het team zwakker maakt en kun je de scouting onder leiding van te Kloese aanrekenen.

Sparta010
110 Reacties
731 Dagen lid
632 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een tengstedje met mayo ajb en 1 pizza Valente.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Casper Tengstedt

Casper Tengstedt
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (1 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Verona
25
6
2024/2025
Benfica
0
0
2023/2024
Benfica
17
4

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Dinamo Zagreb
1
2
3
2
Midtjylland
1
2
3
3
Ludogorets
1
1
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Roma
1
1
3
5
Freiburg
1
1
3
6
Braga
1
1
3
7
Nottm Forest
1
0
1
8
Betis
1
0
1
9
Celtic
1
0
1
10
Crvena zvezda
1
0
1
11
Maccabi TA
1
0
1
12
PAOK
1
0
1
13
Aston Villa
0
0
0
14
Bologna
0
0
0
15
Brann
0
0
0
16
Celta
0
0
0
17
FCSB
0
0
0
18
Ferencváros
0
0
0
19
Genk
0
0
0
20
Go Ahead
0
0
0
21
Lille
0
0
0
22
Lyon
0
0
0
23
Panathinaikos
0
0
0
24
Porto
0
0
0
25
Rangers
0
0
0
26
Salzburg
0
0
0
27
Stuttgart
0
0
0
28
Utrecht
0
0
0
29
Plzeň
0
0
0
30
Young Boys
0
0
0
31
Basel
1
-1
0
32
Malmö
1
-1
0
33
Nice
1
-1
0
34
Feyenoord
1
-1
0
35
Fenerbahçe
1
-2
0
36
Sturm
1
-2
0

