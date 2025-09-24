Live voetbal 2

Van Persie en Feyenoord krijgen deksel op de neus in Braga na stortvloed aan wissels

Robin van Persie van Feyenoord
Foto: © Imago
14 reacties
Niels Hassfeld
24 september 2025, 22:53   Bijgewerkt: 23:09

Feyenoord heeft op bezoek bij SC Braga in de competitiefase van de Europa League een pijnlijke nederlaag geleden: 1-0. Lang leek geen van beide ploegen aanspraak te maken op de overwinning, maar vlak voor tijd was het Fran Navarro die de enige treffer van de wedstrijd maakte.

Robin van Persie baarde dinsdagmiddag opzien door Ayase Ueda, Givairo Read en Leo Sauer niet mee te nemen naar Portugal. Daar kwamen een dag later in de opstelling nog de nodige verrassingen bij. In totaal veranderde de trainer zijn basiselftal op zeven plekken en mochten Casper Tengstedt, Gonçalo Borges en Malcolm Jeng hun basisdebuut maken. In de openingsfase leek er geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, dat de wedstrijd controleerde zonder al te grote kansen te creëren.

Artikel gaat verder onder video

In de loop van de eerste helft kwam Braga beter in het duel, wat hier en daar wat dreiging uit hoekschoppen en voorzetten opleverde. Vlak voor rust kregen de Portugezen de grootste kans van de eerste helft, toen Ricardo Horta de bal ineens voor zijn voeten kreeg. De inzet van de aanvoerder van de thuisploeg ging echter net naast het doel van Timon Wellenreuther, terwijl ook de inglijdende Amine El Ouazzani er niet bij kon. Daardoor zochten beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer op.

De tweede helft ging op dezelfde voet verder als de eerste, met veel fouten van beide kanten. Na tien minuten was het weer Braga dat zich gevaarlijk voor de goal meldde, maar El Ouazzani maaide volledig over de bal heen, waardoor Feyenoord met de schrik vrijkwam. Na een uur spelen besloot Van Persie dat hij genoeg had gezien van Tengstedt en mocht Cyle Larin debuteren. De Canadees kreeg ruim tien minuten voor tijd een gevaarlijke bal op het hoofd, maar raakte de paal. Nog geen minuut later was het aan de andere kant wel raak. Navarro kreeg de bal over de grond voor en verraste Wellenreuther in de korte hoek.

In het restant van het duel dacht Larin de gelijkmaker nog binnen te schieten, maar hij stond buitenspel. Daardoor wist Braga de wedstrijd over de streep wist te trekken. Van Persie krijgt daarmee het deksel op de neus na de vele doorgevoerde wijzigingen en staat na één duel in de Europa League nog met lege handen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie geeft verrassing in opstelling prijs en verklaart absentie Ueda en Read

  • Gisteren, 21:26
  • Gisteren, 21:26
Dennis te Kloese en Mario Been

Te Kloese spreekt verhaal Been met klem tegen

  • Gisteren, 18:18
  • Gisteren, 18:18
Oud-Feyenoorder hekelt Slot: ‘Als persoon niet hoog zitten’

Oud-Feyenoorder hekelt Slot: ‘Als persoon niet hoog zitten’

  • Gisteren, 17:49
  • Gisteren, 17:49
4 14 reacties
Reageren
14 reacties
FCJel
521 Reacties
781 Dagen lid
4.726 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Echt schandalig. Dat je verkeerde beslissingen maakt met de opstelling is tot daar aan toe, maar dan wissel je toch op tijd? Dit is echt ongelofelijk.

descheids
125 Reacties
6 Dagen lid
215 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van persie accepteert geen kritiek. Hij zal als een professor uitleggen dat hij toch helemaal gelijk had. Het is genant en schandalig.

FCJel
521 Reacties
781 Dagen lid
4.726 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids nou dat slaat natuurlijk nergens op

Vrij Dag
70 Reacties
493 Dagen lid
179 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

TOTAAL onnodig verlies.Het andere Feyenoord had Braga weggespeeld. Persie heeft een domme fout gemaakt, maar ter verdediging van hem, hij is ook een beginnende coach

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
22 Reacties
977 Dagen lid
14 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag Nee het was zeker niet best, maarja nog 7 wedstrijden te gaan om dit goed te maken

Hahahahahaha en jullie dan
1.055 Reacties
816 Dagen lid
7.054 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Joseph keep on dreaming alles voor de eredivisie heb ik begrepen

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
22 Reacties
977 Dagen lid
14 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan Nou ja ik hoop dat elke Nederlandse club in europa punten zal pakken. Dit was gewoon zeer slecht. Nu kijken wat de andere 3 zullen presteren. Hopelijk pikken zij wel de punten mee

descheids
125 Reacties
6 Dagen lid
215 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beste mensen. Dit is niet best. Dan word je door fenerbahce naar de spek en bonen league verwezen en ga je daar vervolgens weer over de knie tegen het nietige braga. feijenoord slaat hiermee een compleet modderfiguur. Het is allemaal geen CL niveau, beetje top kkd niveau, maar feijenoord doet slechte zaken. Van persie wordt al ter discussie gesteld dat hij mogelijk het veld moet ruimen lees ik al in de media. Steijn ook compleet onzichtbaar. 15mln in de prullebak naast de 11 mln van borges en de 7mln van tengstedt. Dit gaat een zorgwekkend seizoen worden voor feijenoord. Ik zie het somber in.

infielder
231 Reacties
909 Dagen lid
1.283 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonde man boys, was nog een coëfficiënt duel ook tegen de Portugezen. Robin van Heitinga

De kikker
116 Reacties
895 Dagen lid
175 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe kan je nou verliezen van dit Braga 😂

Hahahahahaha en jullie dan
1.055 Reacties
816 Dagen lid
7.054 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker nou zij scoren wel Feyenoord niet hahahahaha

Martine
114 Reacties
230 Dagen lid
290 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan. Net zoveel punten als Ajax en PSV dus

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
520 Reacties
1.094 Dagen lid
4.856 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Had niet gehoeven. Maar maakte ook geen enkele aanspraak op de overwinning. Aanvallend machteloos. En wat blijft dat portugeze theater irritant.

Arena
846 Reacties
44 Dagen lid
2.138 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat riep hier iemand van te voren over die idiote wissels? Doorselecteren? Hahahahaha doorselecteren, man man man... Oh wat was van Persie toch een topcoach volgens velen hier. Schei toch uit. Dit is wat je krijgt als je zo arrogant de wedstrijd ingaat.

ERIMIR
3.643 Reacties
444 Dagen lid
38.018 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Braga is Europees gezien een laagvlieger, maar dit Feyenoord laat ook niks zien. Wat een opstelling. De spelers zoals Steijn, Timber die het elftal moesten aanjagen waren ook onzichtbaar.

Martine
114 Reacties
230 Dagen lid
290 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We kunnen rustig stellen dat de hele voorhoede die aan de aftrap stond 3 miskopen betreft

Hahahahahaha en jullie dan
1.055 Reacties
816 Dagen lid
7.054 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijke avond zo Feyenoord verloren az gelijk dus nog onder Ajax en hier werd gezegd Feyenoord gaat winnen vanavond en az komt op plaats twee vandaag maar ja toen kwam het besef dat het anders was heerlijk nu mijn bed opzoeken slaap lekker hahahahahahaha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

FCJel
521 Reacties
781 Dagen lid
4.726 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Echt schandalig. Dat je verkeerde beslissingen maakt met de opstelling is tot daar aan toe, maar dan wissel je toch op tijd? Dit is echt ongelofelijk.

descheids
125 Reacties
6 Dagen lid
215 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van persie accepteert geen kritiek. Hij zal als een professor uitleggen dat hij toch helemaal gelijk had. Het is genant en schandalig.

FCJel
521 Reacties
781 Dagen lid
4.726 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids nou dat slaat natuurlijk nergens op

Vrij Dag
70 Reacties
493 Dagen lid
179 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

TOTAAL onnodig verlies.Het andere Feyenoord had Braga weggespeeld. Persie heeft een domme fout gemaakt, maar ter verdediging van hem, hij is ook een beginnende coach

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
22 Reacties
977 Dagen lid
14 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag Nee het was zeker niet best, maarja nog 7 wedstrijden te gaan om dit goed te maken

Hahahahahaha en jullie dan
1.055 Reacties
816 Dagen lid
7.054 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Joseph keep on dreaming alles voor de eredivisie heb ik begrepen

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
22 Reacties
977 Dagen lid
14 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan Nou ja ik hoop dat elke Nederlandse club in europa punten zal pakken. Dit was gewoon zeer slecht. Nu kijken wat de andere 3 zullen presteren. Hopelijk pikken zij wel de punten mee

descheids
125 Reacties
6 Dagen lid
215 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beste mensen. Dit is niet best. Dan word je door fenerbahce naar de spek en bonen league verwezen en ga je daar vervolgens weer over de knie tegen het nietige braga. feijenoord slaat hiermee een compleet modderfiguur. Het is allemaal geen CL niveau, beetje top kkd niveau, maar feijenoord doet slechte zaken. Van persie wordt al ter discussie gesteld dat hij mogelijk het veld moet ruimen lees ik al in de media. Steijn ook compleet onzichtbaar. 15mln in de prullebak naast de 11 mln van borges en de 7mln van tengstedt. Dit gaat een zorgwekkend seizoen worden voor feijenoord. Ik zie het somber in.

infielder
231 Reacties
909 Dagen lid
1.283 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonde man boys, was nog een coëfficiënt duel ook tegen de Portugezen. Robin van Heitinga

De kikker
116 Reacties
895 Dagen lid
175 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe kan je nou verliezen van dit Braga 😂

Hahahahahaha en jullie dan
1.055 Reacties
816 Dagen lid
7.054 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker nou zij scoren wel Feyenoord niet hahahahaha

Martine
114 Reacties
230 Dagen lid
290 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan. Net zoveel punten als Ajax en PSV dus

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
520 Reacties
1.094 Dagen lid
4.856 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Had niet gehoeven. Maar maakte ook geen enkele aanspraak op de overwinning. Aanvallend machteloos. En wat blijft dat portugeze theater irritant.

Arena
846 Reacties
44 Dagen lid
2.138 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat riep hier iemand van te voren over die idiote wissels? Doorselecteren? Hahahahaha doorselecteren, man man man... Oh wat was van Persie toch een topcoach volgens velen hier. Schei toch uit. Dit is wat je krijgt als je zo arrogant de wedstrijd ingaat.

ERIMIR
3.643 Reacties
444 Dagen lid
38.018 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Braga is Europees gezien een laagvlieger, maar dit Feyenoord laat ook niks zien. Wat een opstelling. De spelers zoals Steijn, Timber die het elftal moesten aanjagen waren ook onzichtbaar.

Martine
114 Reacties
230 Dagen lid
290 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We kunnen rustig stellen dat de hele voorhoede die aan de aftrap stond 3 miskopen betreft

Hahahahahaha en jullie dan
1.055 Reacties
816 Dagen lid
7.054 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijke avond zo Feyenoord verloren az gelijk dus nog onder Ajax en hier werd gezegd Feyenoord gaat winnen vanavond en az komt op plaats twee vandaag maar ja toen kwam het besef dat het anders was heerlijk nu mijn bed opzoeken slaap lekker hahahahahahaha

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Braga - Feyenoord

Sporting Braga
1 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
1
2
3
2
Maccabi TA
1
0
1
3
PAOK
1
0
1
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Aston Villa
0
0
0
5
Basel
0
0
0
6
Bologna
0
0
0
7
Brann
0
0
0
8
Celta
0
0
0
9
Celtic
0
0
0
10
Dinamo Zagreb
0
0
0
11
FCSB
0
0
0
12
Fenerbahçe
0
0
0
13
Ferencváros
0
0
0
14
Feyenoord
0
0
0
15
Freiburg
0
0
0
16
Genk
0
0
0
17
Go Ahead
0
0
0
18
Lille
0
0
0
19
Ludogorets
0
0
0
20
Lyon
0
0
0
21
Malmö
0
0
0
22
Nice
0
0
0
23
Nottm Forest
0
0
0
24
Panathinaikos
0
0
0
25
Porto
0
0
0
26
Rangers
0
0
0
27
Betis
0
0
0
28
Crvena zvezda
0
0
0
29
Roma
0
0
0
30
Salzburg
0
0
0
31
Braga
0
0
0
32
Stuttgart
0
0
0
33
Utrecht
0
0
0
34
Plzeň
0
0
0
35
Young Boys
0
0
0
36
Sturm
1
-2
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel