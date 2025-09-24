Van Persie en Feyenoord krijgen deksel op de neus in Braga na stortvloed aan wissels

Feyenoord heeft op bezoek bij SC Braga in de competitiefase van de Europa League een pijnlijke nederlaag geleden: 1-0. Lang leek geen van beide ploegen aanspraak te maken op de overwinning, maar vlak voor tijd was het Fran Navarro die de enige treffer van de wedstrijd maakte.

Robin van Persie baarde dinsdagmiddag opzien door Ayase Ueda, Givairo Read en Leo Sauer niet mee te nemen naar Portugal. Daar kwamen een dag later in de opstelling nog de nodige verrassingen bij. In totaal veranderde de trainer zijn basiselftal op zeven plekken en mochten Casper Tengstedt, Gonçalo Borges en Malcolm Jeng hun basisdebuut maken. In de openingsfase leek er geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, dat de wedstrijd controleerde zonder al te grote kansen te creëren.

In de loop van de eerste helft kwam Braga beter in het duel, wat hier en daar wat dreiging uit hoekschoppen en voorzetten opleverde. Vlak voor rust kregen de Portugezen de grootste kans van de eerste helft, toen Ricardo Horta de bal ineens voor zijn voeten kreeg. De inzet van de aanvoerder van de thuisploeg ging echter net naast het doel van Timon Wellenreuther, terwijl ook de inglijdende Amine El Ouazzani er niet bij kon. Daardoor zochten beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer op.

De tweede helft ging op dezelfde voet verder als de eerste, met veel fouten van beide kanten. Na tien minuten was het weer Braga dat zich gevaarlijk voor de goal meldde, maar El Ouazzani maaide volledig over de bal heen, waardoor Feyenoord met de schrik vrijkwam. Na een uur spelen besloot Van Persie dat hij genoeg had gezien van Tengstedt en mocht Cyle Larin debuteren. De Canadees kreeg ruim tien minuten voor tijd een gevaarlijke bal op het hoofd, maar raakte de paal. Nog geen minuut later was het aan de andere kant wel raak. Navarro kreeg de bal over de grond voor en verraste Wellenreuther in de korte hoek.

In het restant van het duel dacht Larin de gelijkmaker nog binnen te schieten, maar hij stond buitenspel. Daardoor wist Braga de wedstrijd over de streep wist te trekken. Van Persie krijgt daarmee het deksel op de neus na de vele doorgevoerde wijzigingen en staat na één duel in de Europa League nog met lege handen.