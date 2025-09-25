Van Persie baalt van een aantal Feyenoord-spelers: 'Van hen had ik meer verwacht'

Robin van Persie is niet te spreken over het optreden van zijn ploeg tegen Braga (0-1). Feyenoord kwam woensdagavond allesbehalve overtuigend voor de dag en creëerde amper kansen. Van Persie had meer verwacht van zijn selectie.

De nog jonge coach baarde opzien door zijn complete aanval de wisselen voor het duel in Portugal. Goncalo Borges, Casper Tengstedt en Gaoussou Diarra vormden voor het eerste Europa League-duel de voorhoede van Feyenoord. Het drietal, dat vooraf nog weinig minuten had gemaakt voor de Rotterdamse ploeg, kon geen potten breken. Van Persie laat na afloop blijken niet per se spijt te hebben van zijn opstelling. "Ik zie de spelers iedere dag en ik vond het nu de tijd om jongens als Tengstedt en Borges de kans te geven. We hebben bovendien een heel druk schema."

Ayase Ueda was een van de spelers die uit de basis werd gehaald. "Buitenstaanders weten niet of de spelers hun limiet bereiken. Ayase was juist blij dat hij rust kreeg." De voorste linie bleek uiteindelijk het grootste struikelblok voor Feyenoord. "Ik had in ieder geval gehoopt dat onze aanvallers meer impact zouden hebben. Dat viel mij niet mee, want wij hebben de hele wedstrijd geen serieuze kans gehad", stelt Van Persie. Feyenoord speelde in negentig minuten 0,27 xG bij elkaar, een ongekend laag aantal.

Van Persie wil na afloop ook niet spreken over een B-ploeg, die woensdagavond aantrad tegen Braga. "Nee, want we hebben een selectie van 32 spelers waar ik uit kan kiezen. Vandaag kregen een aantal spelers toevallig op hetzelfde moment hun eerste kans. Ik had daar meer van gehoopt en verwacht", is de trainer eerlijk.