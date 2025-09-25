Van Persie baalt van een aantal Feyenoord-spelers: 'Van hen had ik meer verwacht'

Robin van Persie is niet te spreken over het optreden van zijn ploeg tegen Braga (0-1). Feyenoord kwam woensdagavond allesbehalve overtuigend voor de dag en creëerde amper kansen. Van Persie had meer verwacht van zijn selectie.
De nog jonge coach baarde opzien door zijn complete aanval de wisselen voor het duel in Portugal. Goncalo Borges, Casper Tengstedt en Gaoussou Diarra vormden voor het eerste Europa League-duel de voorhoede van Feyenoord. Het drietal, dat vooraf nog weinig minuten had gemaakt voor de Rotterdamse ploeg, kon geen potten breken. Van Persie laat na afloop blijken niet per se spijt te hebben van zijn opstelling. "Ik zie de spelers iedere dag en ik vond het nu de tijd om jongens als Tengstedt en Borges de kans te geven. We hebben bovendien een heel druk schema."
Ayase Ueda was een van de spelers die uit de basis werd gehaald. "Buitenstaanders weten niet of de spelers hun limiet bereiken. Ayase was juist blij dat hij rust kreeg." De voorste linie bleek uiteindelijk het grootste struikelblok voor Feyenoord. "Ik had in ieder geval gehoopt dat onze aanvallers meer impact zouden hebben. Dat viel mij niet mee, want wij hebben de hele wedstrijd geen serieuze kans gehad", stelt Van Persie. Feyenoord speelde in negentig minuten 0,27 xG bij elkaar, een ongekend laag aantal.
Van Persie wil na afloop ook niet spreken over een B-ploeg, die woensdagavond aantrad tegen Braga. "Nee, want we hebben een selectie van 32 spelers waar ik uit kan kiezen. Vandaag kregen een aantal spelers toevallig op hetzelfde moment hun eerste kans. Ik had daar meer van gehoopt en verwacht", is de trainer eerlijk.
Nou dat is zeker waar. Een groot aantal aanvallende spelers waren beduidend minder dan je had mogen verwachten o.b.v. eerdere ervaringen, danwel aankoopsom. Ik moet zeggen ik vond Gijs Smal het zeker niet verkeerd doen, en Nieuwkoop speelde ook op niveau (maar hij is meer energiek dan effectief). Jeng was ok maar niet bijzonder. Maar Borges, Diarra en Tengsted daar ging echt geen dreiging vanuit. En dan moet het middenveld het volledig doen. Dat is wel heel veel gevraagd voor een Steijn en Timber. Targhaline heeft amper de speeltijd gehad om hier dan ook echt functioneel in te zijn.
Van persie is lekker aan het wijzen. Behalve naar 1 iemand. ZICHZELF! Hij is verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor de opstelling, verantwoordelijk dat er kwaliteit op het veld staat en verantwoordelijk dat de spelers scherp zijn. Van Persie heeft gewoon een grote fout gemaakt als rookie die zelfs veel andere rookies niet zouden maken. Maar van persie is niet zelf kritisch. Niet na de nederlaag tegen fenerbahce, niet na het gelijkspel van az en nu dus ook niet. Van persie duld geen tegenspraak of kritiek, net als te kloese. Dan ben je de sigaar. Maar hij leert dus niet van zijn fouten en dat breekt feijenoord op. Zou hem sieren als hij de kosten van de meereizende fans gaat vergoeden. Dit gaat niet meer goedkomen.
