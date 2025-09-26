Johan Derksen sneert na Feyenoord-debacle: 'Zoveelste keer dat hij iets doms doet!'

Robin van Persie ligt donderdagavond flink onder vuur in Vandaag Inside. De trainer van Feyenoord besloot een dag eerder om zijn elftal op liefst zeven plaatsen te wijzigen voor het Europa League-duel bij Sporting Braga. De Rotterdammers speelden een matige pot in Portugal en verloren met 0-1. Johan Derksen toont zich uiterst kritisch op de voormalig topvoetballer.

Van Persie besloot Leo Sauer, Givairo Read én topscorer Ayase Ueda niet eens mee te nemen naar Braga. Het drietal kreeg rust. In de basisformatie was vervolgens plaats voor spelers als Malcolm Jeng, Gonçalo Borges, Oussama Targhalline en Casper Tengstedt, terwijl vaste krachten als Luciano Valente en Anis Hadj Moussa op de bank moesten beginnen. Het kwam Van Persie vóór de wedstrijd al op een storm van kritiek van de Feyenoord-aanhang te staan, die hun trainer zelfs vergeleken met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli.

Met alle nieuwe namen speelde Feyenoord vervolgens een zeer matige wedstrijd in Portugal, die met 1-0 verloren ging. Derksen spreekt er een dag later schande van. "René, vind jij niet dat die Van Persie nu voor de zoveelste keer iets doms doet?", vraagt De Snor aan tafelgenoot René van der Gijp. "Bij Heerenveen heeft hij ook met die keeperswissel in bekerwedstrijden duels beïnvloed. Op oorlogssterkte had Feyenoord dat potje gisteren gewonnen", fulmineert Derksen. Van der Gijp beaamt: "Dit is gewoon drie punten inleveren, waar slaat dit op?".

Na de wedstrijd tegen Braga toonde Van Persie zich bovendien niet bepaald gelukkig met de opmerking van zijn aanvoerder Sem Steijn, die zijn ploeggenoten egoïsme verweet. "Ach, misschien heeft hij niet helemaal het juiste woord gebruikt...", bagatelliseert Van der Gijp. Derksen vindt juist dat Steijn dat 'zeer terecht' zei en laakt het feit dat Van Persie daar 'boos' over is. "Steijn wil geld verdienen, die wil winnen. Er stond geloof ik vijf ton aan premie op, je speelt ergens voor. Het is de oude fout, Mark van Bommel heeft dat bij PSV ook een keer gedaan tegen RKC. Hup, uit de beker."

VIDEO - Johan Derksen na nederlaag Feyenoord: 'Robin van Persie doet nu al voor de zoveelste keer iets doms'