Van der Gijp gaat Wierd Duk-rel compleet uit de weg: 'Pleur nou eens op'

Minouche van der Gijp is totaal geen fan van Wierd Duk en zijn uitlatingen bij Vandaag Inside. Dat maakte ze woensdag ongekend duidelijk aan de hand van enkele Instagram-stories. Een dag eerder leverde René van der Gijp al kritiek op de journalist. Donderdagavond wordt hij er in de uitzending van Vandaag Inside nog eens mee geconfronteerd, maar veel wil hij er niet over kwijt.

Dinsdag liet René al weten dat Duk zelf denkt dat hij een 'messias' is en dus lijdt aan grootheidswaanzin. "Ik vind hem iemand die zichzelf veel te serieus neemt, zonder enige zelfspot", voegde de oud-voetballer nog toe. Een dag later mengde Minouche zich in de discussie; zij gooide nog wat hout op het vuur. Duk zou volgens haar 'een crematorium aan ellende' delen op tv: volgens Minouche is er binnenkort geen plaats meer voor hem aan de tafel van Vandaag Inside. Daarentegen is Johan Derksen wel groot fan. Donderdagochtend kwam Duk zelf met een reactie op de rel die is ontstaan.

Artikel gaat verder onder video

Wilfred Genee probeert donderdagavond René nog eens aan de tand te voelen. Hoe staat de analist nu in deze situatie, hebben ze het thuis de hele dag over Duk? René laat vervolgens niet het achterste van zijn tong zien. "Pleur alsjeblieft op, joh. Nee echt niet. Totaal nul."

Het is ook niet alsof de telefoon van René roodgloeiend is na alle ophef van deze week. "Weet je hoe vaak ik vandaag gebeld ben? Eén keer, door Job (Knoester, gast bij Vandaag Inside, red.). Er belt mij nooit iemand." Als Genee nog eens stelt te denken dat René en Minouche de hele dag gesprekken hebben over Duk, reageert Van der Gijp op een vergelijkbare manier. "Schei nou toch uit, man."