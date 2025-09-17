Minouche van der Gijp opent frontale aanval op Vandaag Inside-gast: 'Dit wordt je ondergang'

Minouche van der Gijp opent in een reeks Stories op haar Instagram de frontale aanval op Wierd Duk. De vrouw van René van der Gijp beticht de journalist van De Telegraaf onder meer van 'het uitkramen van facistische onzin' en stelt dat de kijkers van Vandaag Inside Duk vroeg of laat massaal uit zullen kotsen.

René van der Gijp sprak zich eerder al negatief uit over de aanwezigheid van Duk in Vandaag Inside en gaf aan liever niet naast de journalist plaats te nemen aan de talkshowtafel. Duk is juist wel weer een favoriete tafelgast van Johan Derksen en is daarom één van de vaste vervangers van Van der Gijp op diens vrije woensdagavond.

Artikel gaat verder onder video

Minouche heeft grote problemen met de uitgesproken pro-Isaëlische standpunten van Duk. In een van haar Stories op Instagram benadrukt ze dat ze géén fan is van Hamas ('7 oktober was net zo gruwelijk en had nooit mogen gebeuren') en al evenmin antisemiet ('Ik heb geen hekel aan de Joodse gemeenschap. Verre van'). Ook afficheert Minouche zich niet als 'linkse woke', maar net zo goed niet als 'extreem rechts'. Ze pleit juist voor nuance. "Wat er nu gebeurt door mensen zoals kwekkie duk is dat mensen verdeeldheid moeten voelen. Of je bent dit of dat. Alsof er geen tussenweg is. Het is voor of tegen buitenlanders. Echt compleet onzin! Nationalistisch gedrag voor eigen populistisch gewin", schrijft Van der Gijp.

In een latere Story richt Van der Gijp zich rechtstreeks tot Duk. "Ga je stupide dingen roepen, facistische onzin uitkramen, trollenlegertjes aanvoeren op X." Aan de Vandaag Inside-tafel zal op termijn geen plaats meer zijn voor de journalist, zo voorspelt ze: "Jij mag denken dat je een verademing bent voor VI, maar dit programma redt het al heel wat jaartjes zonder jouw extreemrechtse kijk op het leven. Mensen willen een beetje lachen en relativeren voordat ze gaan slapen. Ze willen Johan z'n visie horen op de actualiteiten, René z'n grapjes en Wilfred z'n scherpe nuances. Niet jouw 'inhoudelijke mening'. En dat gaat je ondergang worden in dit programma. Mensen willen niet naar een crematorium van ellende luisteren", aldus Van der Gijp. Ook zou Duk de 'fout' maken dat hij de Vandaag Inside-kijker 'onderschat', zo betoogt Van der Gijp. "Die zijn niet woke. Die zijn niet rechts. Die zijn menselijk. En zolang jij blijft roepen dat er geen genocide gepleegd wordt kotsen ze je na verloop van tijd allemaal uit. Als ze dat al niet doen gezien de kijkcijfers als jij er zit", schrijft ze.