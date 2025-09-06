Derksen onthult bizar verzoek VI-kijker: ‘Ik vind het gênant als dat uitlekt, geen prettig idee’

Het bizarre nieuws dat Neymar mogelijk een erfenis van ruim een miljard dollar tegemoet kan zien, leidde tot een opvallende onthulling bij Vandaag Inside. Johan Derksen vertelt vrijdagavond dat ook hij ooit door een onbekende man werd benaderd met de vraag of hij als erfgenaam wilde worden aangewezen.

In Brazilië ging het nieuws rond dat een miljardair zijn hele fortuin van ruim één miljard dollar heeft nagelaten aan Neymar, die hij nooit persoonlijk ontmoette. Dat gerucht komt op tafel bij Vandaag Inside, en opvallend genoeg Derksen de situatie ook ooit meegemaakt.

“Jij snijdt dit aan, maar ik heb dit ook gehad. Echt waar”, begint Derksen zijn opmerkelijke verhaal. “Twee jaar geleden werd ik door een vrijgezelle man uit Den Helder gebeld. Een trouwe kijker van ons. Die zei: ik ben ongeneeslijk ziek en heb wat spaarcentjes. Zoals het nu staat, komt mijn ex-vrouw dat geld ophalen. Dat wil ik niet”, vervolgt De Snor.

De betreffende man was het volgens Derksen ‘bijna altijd met hem eens’. “Hij vroeg: vind je het erg als ik jou als erfgenaam opgeef? Ik zeg: liever niet, want dat vind ik gênant en als dat uitlekt, vind ik dat geen prettig idee.” De televisiepersoonlijkheid stelde voor om het geld te doneren aan een goed doel.

“Toen heeft hij nog een keer teruggebeld, want hij wilde het per se. Maar ik had er geen goed gevoel bij.” Wilfred Genee vraagt zich af hoe het verhaal is afgelopen. “Dat weet ik eerlijk gezegd niet, want ik heb het contact verbroken. Ik wilde er niets mee te maken hebben, ik vond het geen prettig idee”, sluit Derksen af.