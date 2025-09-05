Van der Gijp gaat stuk om Nederlandse journalist: 'Hoe vaak gaat hij langs het buffet?'

René van der Gijp heeft donderdagavond de grootste lol in Vandaag Inside als Kees Jansma in beeld komt. De ervaren journalist maakt als perschef deel uit van de staf van Dick Advocaat bij de nationale ploeg van Curaçao, vanuit de VI-studio wordt live gebeld met De Kleine Generaal.

Advocaat meldde zich deze week iets later dan gepland bij de nationale ploeg van Curaçao, die in het kader van de WK-kwalificatie wedstrijden speelt tegen Trinidad en Tobago (in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2.00 uur Nederlandse tijd) en Bermuda (woensdag 10 september, 2.00 uur). De reden dat Advocaat later was: een overstroming in zijn woning. Wilfred Genee vraagt Advocaat hoe de vork precies in de steel zit. "Er was een kleine opstopping en er kwam regen uit, maar dat is allemaal weer verholpen", aldus de ervaren trainer. "Het was niet zo ernstig als ze ervan gemaakt hebben", bezweert Advocaat.

Later in het gesprek worden beelden van het trainingsveld getoond. Daarop is te zien hoe Advocaat overlegt met zijn assistent Cor Pot, arts Casper van Eijck en perschef Jansma. Van der Gijp ziet hoe de polo van laatstgenoemde flink om het middenrif spant en brengt dat subtiel onder de aandacht. "Kees heeft veertien centimeter ontsluiting!", lacht de oud-voetballer, tot hilariteit van de tafel. "Dat zal hij niet leuk vinden", grijnst Advocaat vanuit zijn hotel in Trinidad. "Jezus, hoe vaak loopt Kees langs dat buffet 's avonds, Dick?", vervolgt Van der Gijp. "Dat gaat de hele dag door", lacht de bondscoach.

