VI-studio valt dood na grap Van der Gijp over uiterlijk Lale Gül

Een grap van René van der Gijp over het uiterlijk van Lale Gül tijdens Vandaag Inside valt helemaal verkeerd. Na de opmerking over de voormalige gast van de talkshow blijft het even pijnlijk stil.

Tijdens de Vandaag Inside-aflevering op donderdag worden de deskundigen van de nieuwe talkshow RTL Tonight uitgelicht. Job Knoester is er nog niet van overtuigd of het programma gaat slagen. "Er zitten goede mensen tussen, maar je moet je toch afvragen of dit een succes wordt. Je hebt namelijk hier ook mensen staan waarvan je denkt: hmmm." Knoester wordt dan gevraagd of hij een voorbeeld kan geven. De advocaat komt dan bij Lale Gül uit. "Ik weet dat Johan een enorme fan van haar is, maar ik heb dat niet zo. Het is een hele dappere vrouw, maar ze zegt ook een hele hoop dingen die uit de lucht zijn gegrepen."

Daar heeft Derksen wel een antwoord op. "Ja, maar dat levert wel discussie op." Knoester deelt vervolgens een moment uit De Oranjezomer waar het duo elkaar tegenkwam, terwijl er een afbeelding van Gül wordt getoond. "Toen ging het over die sportschool waar allemaal ellende is gebeurd. En omdat het in de krant had gestaan, is ze ervan overtuigd dat het helemaal fout zit." Dit gesprek ging over de Amsterdamse sportschool Saints & Stars, waar Filipijnse en Indonesische schoonmakers zouden zijn uitgebuit.

Vervolgens denkt Van der Gijp dat dat wel een mooi moment is om een grap te maken over het uiterlijk van Gül. "Laat die foto nog eens zien? Ze heeft wel twee sterke punten", zegt de analist, doelend op de buste van de Amsterdammer. Op enkele mensen na, is de studio van Vandaag Inside momentenlang pijnlijk stil. Van der Gijp probeert die stilte dan te verbreken. "Hij (Derksen, red.) zit me aan te kijken, zo van: 'Ik houd mijn mond dicht', haha." De Snor gaat er vervolgens nog eens overheen. "Ik hoorde dat haar oudste liefdespartner een man van 69 was, toen ben ik em meteen gaan wassen." Die grap valt beter bij het publiek. Gül zat in het verleden meermaals bij Vandaag Inside en toen was Derksen zeer onder de indruk van de 27-jarige auteur en opiniemaker.