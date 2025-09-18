Wierd Duk komt met duidelijke reactie op kritiek Van der Gijp

Wierd Duk heeft woensdagavond bij Vandaag Inside gereageerd op de uitspraken die René van der Gijp een avond eerder over hem deed. Volgens de journalist heeft het vaste gezicht van de talkshow hem verkeerd begrepen. Ook lijkt hij een sneer uit te delen aan Minouche van der Gijp, die Duk via Instagram aanviel.

Dinsdagavond liet Van der Gijp zich weinig positief uit over Duk. “Wierd heeft last van grootheidswaanzin als je denkt dat je de messias bent”, begon de oud-voetballer. “Hij denkt dat hij degene is die het hier moet gaan doen: Ik ben toch hier neergezet om de boel op te lossen.” Van der Gijp stelt ook dat Duk zichzelf ziet als een soort Charlie Kirk, de Amerikaanse activist die vorige week om het leven werd gebracht. “Ik vind hem iemand die zichzelf veel te serieus neemt, zonder enige zelfspot.”

Artikel gaat verder onder video

Duk krijgt de beelden woensdagavond te zien en geeft aan dat hij het ‘nog wel vindt meevallen’ ten opzichte van wat mensen hem vertelden. Wilfred Genee vraagt de journalist van De Telegraaf vervolgens of hij zichzelf de messias voelt. “Nee”, antwoordt Duk direct. “Dan zou ik wel de politiek in zijn gegaan. Maar ik voel wel een bepaalde verantwoordelijkheid omdat ik heel veel mensen spreek die het eens zijn met wat ik zeg.”

Volgens Duk heeft hij wel zelfspot om zich ‘te relativeren’. “Maar dat is volgens mij niet helemaal overgekomen bij René en vooral niet in zijn naaste omgeving”, lijkt hij te doelen op de uitspraken van Minouche. “Ik had op Twitter een AI-foto gedeeld waarin ik als een soort Jezus mijn apostelen toespreek. Ik vond dat heel leuk en heb daar mijn profielfoto van gemaakt, maar ik vrees dat mensen dit serieus zijn gaan nemen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dit was ironisch bedoeld.”

VIDEO - Wierd Duk reageert op uitspraken van René van der Gijp over hem