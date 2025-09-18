'Vandaag Inside bijna naar de NPO verhuisd'

Vandaag Inside is niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. De talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is hét uithangbord van SBS 6 en trekt geregeld meer dan een miljoen kijkers. Toch had het programma zomaar elders te zien kunnen zijn: bij de NPO.

Die onthulling doet oud-SBS-directeur Fons van Westerloo in de Volkskrant. Volgens hem werd er in 2022 serieus gesproken over een overstap van de VI-heren naar de publieke omroep. Dat was in de periode dat het programma onder vuur lag na de beruchte kaars-uitspraak van Derksen. “Frans Klein heeft in die periode serieus geprobeerd het programma naar de NPO te krijgen”, aldus Van Westerloo.

Cruciaal voor SBS 6

De interesse van de publieke omroep kwam niet uit de lucht vallen. Vandaag Inside had zich in korte tijd ontwikkeld tot de belangrijkste talkshow van het land, met een flinke invloed op het maatschappelijke én politieke debat. Voor SBS 6 bleek de komst van de drie boegbeelden in 2018 al een redding. De Mol had de mannen eerst ondergebracht bij Veronica, maar sinds 2022 zijn ze met VI het gezicht van SBS 6.

Van Westerloo stelt dat de talkshow inmiddels de ziel van de zender vormt. “Als je het hebt over de ziel van SBS 6, dan is dat nu de snor, Johan Derksen. Hij zegt rustig in de krant dat hij die talkshow alleen voor het geld doet – dat is echt SBS 6. De spanning met Wilfred Genee is ook leuk, die twee haten elkaar, dat is niet gespeeld.”

Waarom de NPO Vandaag Inside niet binnenhaalde

Dat de NPO de VI-heren niet wist binnen te halen, had uiteindelijk alles te maken met geld. John de Mol zag de talkshow als hét succesnummer van zijn zender en wilde de miljoenen kijkers niet kwijtraken. “Voor De Mol telt uiteindelijk alleen het grote geld. De business gaat altijd voor: als het scoort, scoort het, dus de mannen van VI kunnen alles zeggen wat ze willen”, aldus Van Westerloo.