Johan Derksen komt met keiharde uithaal richting Yolanthe Cabau

Johan Derksen geeft Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van Wesley Sneijder, nog maar eens een veeg uit de pan. Hij reageert op de berichtgeving dat Yolanthe foto’s van zichzelf voor publicatie wil laten goedkeuren. Dat verzoek had haar manager gedaan aan de pers, voorafgaand aan de première van een nieuwe film (Mr. & Mrs. Aslan), waar Yolanthe een hoofdrol in speelt.

In Vandaag Inside vraagt presentator Wilfred Genee grappend: "Johan, je bent van de week weer gefotografeerd, laat je die foto’s ook nabewerken?" Derksen reageert: “Nee, ik ben geen Yolanthe, maar ik ben ook geen derderangsacteur uit B-films. Het is toch bezopen hoe dat meisje naast haar schoenen loopt? Ze heeft nog nooit een fatsoenlijke acteerprestatie geleverd en nu wil ze over de rode loper bij een of andere flutfilm.”

“Ze is weleens bij me thuis geweest en het is ook helemaal geen onaardig meisje”, vervolgt Derksen. “Ze is nu een zelfbenoemde filmster in Hollywood. Hoe ze het financiert begrijp ik niks van, maar ze leeft dat leven.”

Diverse media en fotografen kregen in de aanloop naar de première een e-mail, waarin werd geschreven dat alle foto’s die op de rode loper van Yolanthe worden gemaakt, eerst ter goedkeuring aan haar moeten worden voorgelegd.

Yolanthe ontkende dat zelf bij RTL Boulevard. "Niks hoeft bij mij langs te gaan", verzekerde ze. "Dat is ook nooit zo geweest. Ik denk dat er een miscommunicatie is geweest tussen bepaalde mensen. Dat kan tussen twee mensen zijn geweest en dan wordt mijn naam eraan geplakt. Ik hoor het dan ook, weet je wel, maar ik lig daar echt niet wakker van." Ze grapte vervolgens richting Boulevard: "Kun je wel even een filter hier overheen doen, voordat je dit uitzendt? Haha!"

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker maakte daarna een deel van de e-mail openbaar. Hij schreef erbij op X: "Haha, volgens Yolanthe is het ‘miscommunicatie’ dat ze invloed op foto’s van haar wenst te hebben tijdens de première vanavond. Enfin, hierbij het betreffende deel van de e-mail aan ons, van de publicity manager van de filmmaatschappij, namens Yo’s manager."

