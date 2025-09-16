Derksen beticht van kiezersbedrog: 'Laat ik heel duidelijk zijn...'

Johan Derksen wordt live in Vandaag Inside door politiek verslaggever Merel Ek beticht van 'kiezersbedrog' en komt daarop met een zeer duidelijke reactie. De Snor staat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 op de lijst van de VVD in de Drentse gemeente Aa en Hunze, waaronder ook zijn woonplaats Grolloo valt.

Gisteren (maandag) werd bekend dat Derksen als lijstduwer op de lijst komt bij de VVD. "Een wethouder van de VVD (Richard Heling, red.) is dit weekend bij me geweest en ik heb me over laten halen om op de lijst te gaan staan van de gemeente Aa en Hunze. Hij is vorig jaar ook al geweest. Dan hebben ze voor het eerst een VVD’er in hun midden die heel kritisch op de VVD is. Daar zullen ze aan moeten wennen", legde hij maandagavond uit in VI.

In de uitzending van dinsdag komt presentator Wilfred Genee terug op de politieke aspiraties van zijn vaste tafelgenoot. "Wat vind jij ervan, Merel, dat Johan nu opeens lijstduwer geworden is?", vraagt Genee aan Ek. "Ik vind in het algemeen bekende lijstduwers een beetje kiezersbedrog, als je niet daadwerkelijk ook de gemeenteraad of de Tweede Kamer ingaat. Dus: als je dan gekozen wordt, wat ik verwacht bij Johan ("Dat weet ik zeker", zegt Derksen), dan moet er op donderdag een vervanger komen voor Johan. Ik heb het even gecheckt: dan vergadert de gemeenteraad in Aa en Hunze", aldus Ek. Derksen is er niet van onder de indruk en reageert eerst met een kwinkslag: "Dan moet René mij hier vervangen op donderdag", verwijzend naar René van der Gijp. Maar wat gaat Derksen doen als hij daadwerkelijk verkozen wordt tot raadslid? "Laat ik heel duidelijk zijn: ik heb geen enkele ambitie en ik ga ook niet in de gemeenteraad zitten."

Voetballers in de politiek: van president tot lijstduwer

Derksen is zeker niet de eerste persoon uit de voetbalwereld die zich verkiesbaar stelt. In het buitenland is voormalig Ballon d'Or-winnaar George Weah vermoedelijk het bekendste voorbeeld. Van 2018 tot 2024 fungeerde de oud-speler van AC Milan als president van zijn geboorteland Liberia. Ook in Nederland maken voetballers nog weleens een zijstap richting de politiek. Zo kondigde ADO Den Haag-cultheld Tom Beugelsdijk in maart van dit jaar aan dat hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de partij Hart voor Den Haag van lijsttrekker Richard de Mos zal staan. Foppe de Haan mengde zich in 2017 zelfs in de landelijke politiek, toen hij bij de Tweede Kamerverkiezingen als lijstduwer op de kandidatenlijst van de PvdA stond.