Johan Derksen is verkiesbaar: 'Ik sta op de lijst'

Johan Derksen is verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Het Vandaag Inside-boegbeeld heeft ermee ingestemd om op de kieslijst te staan van de VVD in de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. Hij weet echter niet of hij bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op de VVD gaat stemmen.

“Ik ga rechts Nederland even op poten zetten”, zegt Derksen met een knipoog bij Vandaag Inside. “Een wethouder van de VVD (Richard Heling, red.) is dit weekend bij me geweest en ik heb me over laten halen om op de lijst te gaan staan van de gemeente Aa en Hunze. Hij is vorig jaar ook al geweest. Dan hebben ze voor het eerst een VVD’er in hun midden die heel kritisch op de VVD is. Daar zullen ze aan moeten wennen.”

Presentator Wilfred Genee benadrukt dat hij wil dat Vandaag Inside een onafhankelijk programma blijft. “Ik voel me totaal onafhankelijk, hoor. Ik zal beginnen met de erepenning van Henk Kamp afnemen”, aldus Derksen.

Hij licht vervolgens toe; “Ik sta op de lijst om gekozen te worden voor de gemeenteraad. Niet dat ik ooit naar de vergadering kan, want ik moet hier elke avond zitten. Ik heb helemaal geen politieke ambities, maar het is helemaal ‘in’ om lijstduwer te zijn. De CAO van John de Mol is me heilig.”

Volgens Derksen is de VVD ‘een partij waar je je niet voor hoeft te schamen’. “Een en al fatsoen. Waar ik mee begin in Drenthe: alle illegale wolven het land uit.” Toch hoeft de landelijke lijsttrekker Dilan Yesilgöz niet op zijn stem te rekenen. “Ik sluit niet uit dat ik op een andere partij stem, want ik ben niet zo enthousiast over de VVD”, zegt Derksen, waarmee hij de gehele studio aan het lachen krijgt. “Maar kijk, in de provincie kom je heel andere problemen tegen dan in de landelijke politiek.”

Derksen vond het geen probleem om te voldoen aan het verzoek van de VVD-wethouder. “Ze zijn voor de tweede keer geweest. Je moet er verder niets achter zoeken. Die man vroeg dat op een heel leuke manier. Je moet je ook nog opgeven als lid en dat heb ik vanmiddag via internet gedaan.”