‘Bom barst achter de schermen bij Vandaag Inside’

Johan Derksen is woest dat Minouche van der Gijp zich bemoeit met de invulling van Vandaag Inside, zo stelt opiniemaker Harry Vermeegen. De voormalig sportverslaggever is ervan overtuigd dat De Snor René van der Gijp achter de schermen fel heeft toegesproken over het gedrag van zijn vrouw.

Minouche van der Gijp opende vorige week frontaal de aanval op Wierd Duk. Op Instagram betichtte ze de journalist van De Telegraaf van het ‘uitkramen van fascistische onzin’ en stelde ze dat de kijkers van Vandaag Inside Duk vroeg of laat massaal uit zullen kotsen. Bij Vandaag Inside is de uitbarsting van Minouche een keer ter sprake gekomen, maar de tafelgasten hielden zich allen redelijk gedeisd. “Nou zou ik het wel vervelend vinden als mijn vrouw achter mijn rug om ook meninkjes ging geven hoor…”, was het enige oordeel van Derksen in een uitzending.

Vermeegen staat versteld van de actie van Minouche, zo maakt hij duidelijk in een video op YouTube. “Die bemoeit zich ineens met het programma van haar man, van die Gijp. Niet te geloven!”, uit hij zijn ongenoegen. “Die ging eens even tekeer tegen die Wierd Duk. Ja, die kreeg me daar een hoop bagger over zich heen van haar. Zo van: pardon, waar bemoei je je mee?” Vermeegen snapt niet dat Van der Gijp dit allemaal accepteert van zijn vrouw. “Stel je voor zeg dat mijn vrouw zich zou bemoeien met mijn werk en dan een beetje daar allemaal een mening over zou geven, dan staat ze toch met haar koffertje heel snel in een andere postcode? Hou op zeg!”, is de voormalig sportverslaggever duidelijk.

Het conflict tussen Duk en Minouche is niet goed voor het imago van Van der Gijp en ook niet goed voor het programma, stelt Vermeegen. “In die studio voel je gewoon die olifant”, gaat hij verder. “Die zit daar in de studio, want er wordt nauwelijks over gesproken. Het is een onderwerp dat zó gevoelig ligt, dat mag niet aangeraakt worden, terwijl zij altijd beweren dat alles bespreekbaar is bij Vandaag Inside. Nou, niet over zij van Gijp hoor.”

‘Bom barst achter de schermen’

Dat er op tv nauwelijks over het voorval is gesproken, betekent niet dat Derksen hier ook achter de schermen zijn mond over heeft gehouden. “Eén ding weet ik zeker: Johan Derksen heeft hier achter de schermen iets over gezegd en niet zo zuinig ook”, is Vermeegen overtuigd. “Hij heeft tegen die Gijp gezegd: Alles goed en wel, ik vind alles geweldig, maar jij gaat wel tegen je vrouw zeggen dat ze d’r kop moet houden!”, besluit hij.