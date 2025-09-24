Derksen pakt plots zijn telefoon tijdens uitzending Vandaag Inside: 'Het is de hoogste tijd...'

Johan Derksen heeft dinsdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside plotseling zijn telefoon erbij gepakt. Reden hiervoor was dat hij een stukje songtekst wilde voorlezen. Componist Emile Hartkamp is namelijk bezig met een 'koekoek-song'.

"Hartkamp dat is de schrijver van al die smakeloze Nederlandse hitjes", steekt Derksen van wal. "Hij is bij De Bever geweest en die heeft een liedje gemaakt, de 'koekoek-song'. Ik heb de tekst op de telefoon staat. Het is veel 'lalala' en dus makkelijk te onthouden. Het is inspelend op de actualiteit."

Op een gegeven moment valt het Wilfred Genee op dat Derksen zijn telefoon erbij heeft gepakt. "Het is de hoogste tijd voor wat niveau, voor wat literatuur', reageert Derksen. "Er staat een prachtig lied op het programma, wat misschien wel gezongen gaat worden door Wilfred en John de Bever. "Kun jij twee beter zangers noemen dan die twee in Nederland?" Vervolgens begint het boegbeeld van de talkshow met het voorlezen van de songtekst, wat zorgt voor veel gelach aan tafel.

VIDEO - Johan Derksen pakt plotseling z'n telefoon erbij tijdens Vandaag Inside