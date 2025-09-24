Derksen weigert Televizier-Ring onder één voorwaarde

Johan Derksen begrijpt niet dat Tim Hofman met BOOS is genomineerd voor de Televizier-Ring, zo maakt hij duidelijk bij Vandaag Inside. Het programma van Hofman maakt kans op de Televizier-Ring Impact. Derksen geeft aan dat hij de prijs niet wil hebben als Hofman wint in zijn categorie.

De Televizier-Ring viert dit jaar zijn zestigjarige jubileum, dus heeft de organisatie besloten dat voormalig winnaars opnieuw mogen meedoen. Vandaag Inside is een van de genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring en stond vlak voor het sluiten van de stembussen in de top zeven. In de categorie Impact is het Hofman die een van de drie genomineerden is.

“Ik hoor tot mijn verbijstering dat die Tim Hofman ook is genomineerd”, begint Derksen. “Als hij die prijs krijgt, wil ik ‘m niet hebben”, is de oud-voetballer stellig. Wilfred Genee grapt dat de prijs dan inderdaad voor Hofman is. “Maar als wij dan de Televizier-Ring winnen, hoef ik die ook niet”, antwoordt Derksen. “Als hij voor dat gedoe van hem geëerd wordt… Die jongen staat me zo vreselijk tegen. Ik wil geen prijs winnen die gelijk is aan Tim Hofman.”

Derksen en Hofman hebben geen goede relatie met elkaar. Zo betichtte de presentator van BOOS Derksen onlangs van seksisme in zijn uitspraken over Maan de Steenwinkel. Dit werd ook bij Vandaag Inside besproken, waarna De Snor Hofman onder meer een ‘irritant kwalletje’ noemde.

VIDEO - Johan Derksen: 'Als Tim Hofman de Televizier-Ring Impact wint, hoef ik de Televizier-Ring niet!'