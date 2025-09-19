Live voetbal

Vandaag Inside-gast loopt boos weg na uitzending

Vandaag Inside-gast loopt boos weg na uitzending
Foto: © Vandaag Inside
Tijmen Gerritsen
19 september 2025, 19:37

Royaltyverslaggever Rick Evers, die deze week in Vandaag Inside te gast was om Prinsjesdag te bespreken, is boos vertrokken vanwege het gedrag van presentator Wilfred Genee. Dat onthult laatstgenoemde in de rubriek De Wandelgangen van Vandaag Inside.

De irritatie bij Evers in de richting van Genee is ontstaan tijdens het begin van de uitzending. Op dat moment ging de presentator van Vandaag Inside op zijn gebruikelijke wijze zijn gasten introduceren, maar over de naam van Evers moest hij even nadenken. Het leek erop alsof Genee een pijnlijke blunder beging

Dat was niet zo, want het was een grap van de presentator. Dat gaf Genee na afloop van het programma toe: "Rick vond dat niet leuk, maar dat is toch een grap? Natuurlijk weet ik het wel, maar het is toch een geintje. Hij is al een tijdje niet geweest hier en daarom zei ik: Hoe heet hij ook alweer? Het is gewoon een geintje, maar oké, dan niet."

Eigenlijk zou Evers meewerken aan de rubriek in De Wandelgangen, maar de royaltydeskundige was direct weggelopen. Daarom nam Merel Ek het van hem over: "Dit wordt weer je excuses aanbieden", grapt ze richting Genee.

