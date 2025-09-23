Derksen verbaast zich om vast gezicht van Rondo: ‘Heeft daar niks te zoeken’

Jan van Halst heeft helemaal niets te zoeken bij Rondo, zo stelt Johan Derksen bij Vandaag Inside. Aan tafel bij de voetbaltalkshow van Ziggo Sport zitten over het algemeen alleen voormalig topinternationals als analisten, maar Van Halst is als enkelvoudig jeugdinternational volgens Derksen de vreemde eend in de bijt. René van der Gijp verbaast zich vooral over de bijdrage van Marco van Basten.

Als Rondo dinsdagavond ter sprake komt bij Vandaag Inside, verbaast Van der Gijp zich over Van Basten. “Ik vind hem een hele aparte vogel”, begint de voormalig buitenspeler. “Ik snap werkelijk niet dat iemand drie keer de Ballon d’Or heeft gewonnen en nooit eens iets leuks kan vertellen over voetbal.”

Derksen haakt erop in met de opmerking dat geen van de analisten van Ziggo Sport daarin slaagt. “Ik zie daar die topinternationals en Jan van Halst. Wat hij daar doet, begrijp ik nooit. Maar ze hebben geen leuke gesprekken”, stelt De Snor. “Ze hebben geen leuke avonturen meegemaakt. Het is gewoon gelul in de ruimte.”

Van der Gijp keert vervolgens terug naar zijn punt over Van Basten. “Hij is een geweldenaar, maar je maakt mij niet wijs dat je niet iets leuks kunt verzinnen dat je op een bepaalde avond naast een bepaald persoon zat”, beklaagt hij zich. “Hij kán dat gewoon niet.” Van der Gijp stelt dat de podcast The Rest Is Football van Gary Lineker, Alan Shearer en Micah Richards wat dat betreft een goed voorbeeld is van hoe het wel moet. “Die hebben alleen maar leuke verhalen over trainers en medespelers. Van Basten komt gewoon nooit wat uit.”

