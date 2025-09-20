Opvallende start Vandaag Inside, Derksen tegen Genee: 'Jij stelt geen reet voor'

Nog vóór de start van de vrijdagavonduitzending van Vandaag Inside begonnen Wilfred Genee en Johan Derksen al met elkaar te dollen. De presentator van het programma maakte een grapje over het kapsel van De Snor, maar krijgt vervolgens – op cynische wijze – de volle laag terug.

Zoals gebruikelijk is er vlak voor de start van de talkshow een kort clipje te zien. Daarin ziet Genee ineens iets bijzonders als hij zijn collega goed in de ogen kijkt. “Ik had je nog niet goed bekeken, maar het is echt weer zo!”, begint de presenator, terwijl hij vol bewondering naar het kapsel van zijn collega kijkt.

Artikel gaat verder onder video

“Prachtig, hè? Dat is echt een kunstwerk, maar je moet er wel een karakteristiek hoofd voor hebben. Bij jou zou het niet lukken”, roast Derksen. “Bij mij werkt eigenlijk niks”, reageert Genee met enige zelfspot. Derksen volmondig: “Nee, nee: dat klopt!”

De Snor doet er nog een schepje bovenop: “Die zelfkennis houdt jou op de been. Nee, jij stelt echt geen reet voor.” Genee stelt vervolgens dat hij een warme uitstraling heeft. “Ik heb altijd de neiging om een winterjas te dragen als jij komt”, lacht Derksen. “Gaan we nog een uitzending maken?”, vraagt Genee zich af. “Nee, laat maar zitten, joh”, besluit de televisiepersoonlijkheid tot slot.

VIDEO: Wilfred Genee tegen Johan Derksen: 'We gaan geen uitzending maken vanavond, zoek het uit!'