Live voetbal

Opvallende start Vandaag Inside, Derksen tegen Genee: 'Jij stelt geen reet voor'

Johan Derksen
Foto: © Talpa
0 reacties
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 11:02   Bijgewerkt: 11:26

Nog vóór de start van de vrijdagavonduitzending van Vandaag Inside begonnen Wilfred Genee en Johan Derksen al met elkaar te dollen. De presentator van het programma maakte een grapje over het kapsel van De Snor, maar krijgt vervolgens – op cynische wijze – de volle laag terug.

Zoals gebruikelijk is er vlak voor de start van de talkshow een kort clipje te zien. Daarin ziet Genee ineens iets bijzonders als hij zijn collega goed in de ogen kijkt. “Ik had je nog niet goed bekeken, maar het is echt weer zo!”, begint de presenator, terwijl hij vol bewondering naar het kapsel van zijn collega kijkt.

Artikel gaat verder onder video

“Prachtig, hè? Dat is echt een kunstwerk, maar je moet er wel een karakteristiek hoofd voor hebben. Bij jou zou het niet lukken”, roast Derksen. “Bij mij werkt eigenlijk niks”, reageert Genee met enige zelfspot. Derksen volmondig: “Nee, nee: dat klopt!”

De Snor doet er nog een schepje bovenop: “Die zelfkennis houdt jou op de been. Nee, jij stelt echt geen reet voor.” Genee stelt vervolgens dat hij een warme uitstraling heeft. “Ik heb altijd de neiging om een winterjas te dragen als jij komt”, lacht Derksen. “Gaan we nog een uitzending maken?”, vraagt Genee zich af. “Nee, laat maar zitten, joh”, besluit de televisiepersoonlijkheid tot slot.

VIDEO: Wilfred Genee tegen Johan Derksen: 'We gaan geen uitzending maken vanavond, zoek het uit!'

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jan Mulder, Peter Bosz en Joey Veerman

Jan Mulder maakt gehakt van PSV van Peter Bosz: 'Een club die zelden iets bereikt'

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
Helene Hendriks en Jack van Gelder

Is Jack van Gelder plots gecanceld? Hélène Hendriks geeft duidelijkheid

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
John Heitinga Ajax

Ajax wordt dit jaar geen kampioen: 'PSV en Feyenoord zijn in alles sterker'

  • Gisteren, 21:46
  • Gisteren, 21:46
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel