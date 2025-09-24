Live voetbal

Derksen doet onthulling bij Vandaag Inside: 'Ik moet Merel ook optillen dan'

Maurice Mazenier
24 september 2025, 17:17

Johan Derksen heeft bij Vandaag Inside onthult dat hij een uitnodiging heeft ontvangen om mee te doen aan de kerstpromo van SBS6. De besnorde analist vertelt dat hij is gevraagd om met vaste gast Merel Ek te gaan kunstschaatsen.

Hoewel we nog in september zitten nadert de kerstperiode met rasse schreden. Niet voor niets dat televisiezenders al druk bezig zijn met alle zaken rondom de kerst. Zo zijn bij SBS6 de voorbereidingen rondom de kerstpromo al in volle gang, zo blijkt bij Vandaag Inside.

"Merel is het waar dat jij een uitnodiging hebt gekregen voor de kerstpromo", vraagt presentator Wilfred Genee aan bargast Ek. "Ja, jullie nog niet", vraagt de politiek verslaggever vervolgens. "Ja, ik wel ja", luidt het antwoord van Derksen, waarna hij onthult dat hij is gevraagd om met Ek te gaan kunstschaatsen.

"Ik moet Merel ook optillen dan. Ik kan waanzinnig schaatsen. We gaan op een ijsbaantje. Dat wordt leuk, dat wordt vreselijk lachen. Zoals ieder jaar hè, amateurtoneel", aldus Derksen. Ek is in ieder geval dolenthousiast over de plannen. "Ja! Echt waar?! Dat zou ik dus echt heel leuk vinden."

VIDEO - Johan Derksen en Merel Ek gevraagd voor SBS6-kerstpromo: 'Ze willen dat wij gaan kunstschaatsen'

