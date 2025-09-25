'Bedreiging en intimidatie' van Hofman richting Derksen, VI reageert geschokt

Tim Hofman dreigt om langs te komen bij talkshowsterren en lijkt daarmee te doelen op Johan Derksen. De Snor weet niet wat hij hoort, maar zal niet in gesprek gaan met de maker van BOOS. Derksen noemt Hofman terloops nog een 'eikel eerste klas'.

Hofman probeert al een tijdje het gesprek aan te gaan met Derksen, zoals hij dat eerder ook al deed met Dilan Yesilgöz. De presentator van BNNVARA wil de ster van Vandaag Inside aan de tand voelen en met hem de discussie aangaan, maar dat weigert Derksen principieel, net zoals Thomas van Groningen niet wil meewerken aan een gesprek. Nu heeft Hofman een nieuwe manier gevonden om mensen die niet met hem willen praten, toch te spreken.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag plaatste Hofman een bericht op zijn LinkedIn-profiel waarin hij zijn nieuwe plan aankondigt. In een video legt hij uit om naar talkshowsterren toe, als zij geen afspraak voor een gesprek willen maken. Bij die video staat het bijschrift: 'Wij wachten liegende talkshowduiders gerust op na een talkshow.' "Onze redactie zit tegenover de studio's waar veel talkshows huizen, dus dat komt wel goed", stelt Hofman. "Evenals de partijcongressen waar we gewoon nog langs kunnen gaan de komende weken."

Tijdens de aflevering van Vandaag Inside van woensdag stipt Wilfred Genee deze koerswijziging aan. "Ik schrok daar een beetje van", reageert van Groningen. "Een redacteur van hem benadert mij nu best wel vaak om in die podcast te komen. Die appt de hele tijd: 'Wanneer kunnen wij komen?' Ik heb gezegd dat ik erover na moet denken, en ik moet het ook met Talpa overleggen. Misschien vinden die het wel helemaal niet goed."

Derksen vindt het nieuwe plan van Hofman belachelijk. "Ik heb helemaal niks met die jongen en wil ook niks met hem te maken hebben. Hij kan me iedere avond opwachten, maar ik doe het niet. Ik vind het een eikel eerste klas." Angela de Jong laat via het Algemeen Dagblad weten ook totaal niets te begrijpen van de taal en zienswijze van Hofman. "Eh sorry Tim, ben je niet goed snik? Factchecken is prima, hoe meer hoe beter, maar dit is intimidatie en bedreiging. Dit soort taal kun je anno 2025 niet zonder risico bezigen."