Dramatische Nederlandse week in Europa heeft gevolgen voor coëfficiëntenranglijst

Door de nederlagen van Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Europa League kent Nederland een horrorweek, kijkend naar de coëfficiëntenranglijst. Concurrenten uit Portugal en België pakten wel punten en lopen daardoor in op Nederland.

De berekening van coëfficiënten gaat als volgt: een overwinning levert twee punten op, een gelijkspel één en een nederlaag nul. Dat aantal moet vervolgens gedeeld worden door het aantal clubs dat aan het begin van het seizoen namens een land actief is in een van de Europese competities. In Nederland gaat dat om Champions League-deelnemers PSV en Ajax, Europa League-deelnemers Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht, en Conference League-deelnemer AZ.

Artikel gaat verder onder video

Omdat alle drie de Europa League-clubs verloren, kan Nederland deze week een coëfficiënt van 0,000 bijschrijven. Alle drie de Nederlandse clubs gingen nipt ten onder: Feyenoord verloor met 1-0 van SC Braga, Go Ahead met 0-1 van FCSB en Utrecht met 0-1 van Olympique Lyon.

Concurrentie loopt in

De concurrentie profiteert flink van de rampweek van Nederland. KRC Genk, de enige Belgische club (van de vijf) die deze week actief was in Europa, won met 0-1 van Rangers. Dat levert een coëfficiënt van 0,400 op. Portugal behaalde een coëfficiënt van 0,800: Braga won van concurrent Feyenoord en FC Porto boekte een 0-1 zege op Red Bull Salzburg.

AZ kan Nederland volgende week nog wat kleur op de wangen bezorgen. De ploeg van Maarten Martens moet dan, op donderdag 2 oktober, af zien te rekenen met AEK Larnaca in Cyprus voor de eerste wedstrijd van de Conference League-groepsfase.

Coëfficiëntenranglijst rondom Nederland:

5. Frankrijk 68,819 (deze week +0,571)

6. Nederland 61,866 (deze week +0,000)

7. Portugal 58,666 (deze week +0,800)

8. België 56,150 (deze week +0,400)