Go Ahead Eagles onnodig onderuit in eerste Europa League-duel

Go Ahead Eagles heeft in de eerste speelronde van de Europa League een kleine thuisnederlaag moeten slikken tegen de Roemeense kampioen FCSB. In een sfeervolle Adelaarshorst werd het 0-1 door een vroege treffer van . Kansen kreeg de ploeg van Melvin Boel genoeg, vooral voor rust, maar door een aantal missers van onder meer Mathis Suray stond Go Ahead na negentig minuten met lege handen.

Boel koos in het eerste Europese duel voor dezelfde elf basisspelers die afgelopen zondag met 0-2 zegevierden in de IJsselderby tegen PEC Zwolle. Milan Smit, die in dat duel als invaller voor beide treffers tekende, nam daardoor opnieuw plaats op de reservebank. Bij FCSB werden maar liefst zeven wijzigingen afgedwongen door de flamboyante clubeigenaar George Becali, waar trainer Elias Charalambous - die in Deventer zijn 45e verjaardag vierde - zich maar naar te voegen heeft.

Artikel gaat verder onder video

Na een paar speldenprikjes van de bezoekers was de eerste grote kans van de wedstrijd voor Go Ahead. Mathis Suray werd na elf minuten spelen diep gestuurd en had vrije doortocht naar het Roemeense doel, maar zag zijn schot gekeerd worden door doelman Stefan Tarnovanu. Amper twee minuten later lag hij er aan de overkant in. Na een voorzet vanaf de linkerflank trof David Miculescu half uit de draai doel. Jari De Busser ging nog wel naar zijn hoek, maar kon geen redding brengen: 0-1. Na de vroege openingstreffer ging Go Ahead op zoek naar een snel antwoord. Kansen daarop kwamen er voldoende, waarvan de grootste andermaal voor Suray was. De Belg werd volledig vrijstaand gevonden bij de tweede paal, maar vond andermaal Tarnovanu op zijn pad.

In de rust paste Boel een aanvallende wissel toe. Smit verscheen bij de aftrap van de tweede helft alsnog binnen de lijnen, als vervanger van centrale verdediger Gerrit Nauber, die al geel op zak had. Later bracht de trainer onder meer ook Ritchonell Margaret en Calvin Twigt er nog bij. De held van de IJsselderby kwam echter nauwelijks in het spel voor, wat ook gold voor de andere Eagles-spelers. FCSB vertraagde het spel waar mogelijk en had lange tijd weinig moeite om de Deventer aanvalslust te beteugelen. De Roemenen mikten ondertussen zelf op de counter, maar zetten De Busser ook nauwelijks aan het werk.