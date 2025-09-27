Feyenoord-doelwit opende ogen Valente: ‘Teken dat ik moest veranderen’

De transfer van van FC Groningen naar Club Brugge heeft de speler gemaakt die hij nu is, geeft hij aan in De Volkskrant. De middenvelder van Feyenoord zag hoe zijn oud-ploeggenoot met minder natuurlijk talent een transfer naar de Belgische Champions League-club afdwong door hard te werken. Dat was voor hem het teken dat hij wat moest veranderen.

Valente maakte deze zomer de stap van FC Groningen naar Feyenoord en maakt daar in zijn eerste weken direct grote indruk met zijn creativiteit en harde werken. Toch is hij niet altijd zo geweest, geeft hij aan in gesprek met De Volkskrant. “Als ik een pannaatje en wat lekkere acties had gemaakt, dan was ik vrolijk”, blikt hij terug op zijn tijd als jeugdspeler.

Artikel gaat verder onder video

De jeugdtrainers bij Groningen wezen hem op zijn lakse houding, maar lieten hem ook los. “Het moest uit mezelf komen”, herinnert Valente zich. “Nou, dat kwam het niet. Ik schuwde de duels, kwam nooit met een vuil broekje van het veld.” Inmiddels is dat wel anders, zo stelt de middenvelder.

Dat heeft alles te maken met de transfer van Meijer naar Club Brugge in 2022, een speler die van nature minder talent heeft dan Valente. “Bjorn moest er keihard voor werken en deed dat ook. Ineens speelde hij met Club Brugge in de Champions League.” Voor de creatieveling was dat het teken dat hij anders moest gaan spelen. “Ik dacht: goh, ik moet wat veranderen, harder werken, als ik ook in grotere stadions wil spelen, als ik wil dat mensen op de tribune van me gaan houden.” Uiteindelijk slaagde hij daarin en leverde dat hem een transfer naar Feyenoord op. In De Kuip was Valente bijna weer herenigd met Meijer, maar na de medische keuring trokken de Rotterdammers de stekker uit de komst van de linksback.