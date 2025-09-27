Feyenoord wil transfervrij vertrek voorkomen en spreekt over contractverlenging

Feyenoord en zijn met elkaar in gesprek over een nieuw contract, zo weet supporterswebsite FR12. De twintigjarige centrumverdediger werd onlangs overgeheveld naar het eerste elftal en heeft nog een contract tot komende zomer.

Plug speelt al sinds jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in de slotfase van afgelopen seizoen zijn debuut in het eerste elftal, toen hij tegen RKC Waalwijk (2-0 zege) als invaller binnen de lijnen kwam. Dit seizoen behoorde hij al met regelmaat tot de wedstrijdselectie en mocht hij tegen Fortuna Sittard en AZ in de slotfase invallen.

Bijna twee weken geleden besloot Robin van Persie om Plug en Aymen Sliti allebei toe te voegen aan de A-selectie. Waar het contract van laatstgenoemde ook direct werd verlengd, is nu ook de bedoeling dat de verdediger een nieuwe verbintenis gaat tekenen. Feyenoord wil namelijk voorkomen dat het neefje van Dirk Kuyt komende zomer gratis vertrekt en hem daarnaast belonen voor zijn ontwikkeling.

Plug is niet de enige speler in de selectie van Van Persie die over een aflopend contract beschikt. Feyenoord is al langer in gesprek met Quinten Timber over het verlengen van zijn verbintenis, terwijl er nog geen beslissing is genomen over Justin Bijlow en Gernot Trauner.