Van Persie onthult geheim voor topprestaties van Ueda

Zeventien seconden: 1 minuut erbij.

Ayase Ueda is in topvorm bij Feyenoord. De spits uit Japan is momenteel de topscorer van de Eredivisie en was zondagmiddag op bezoek in Groningen (0-1) de beste man van het veld aan de zijde van Feyenoord. Trainer Robin van Persie heeft wel een vermoeden waarom Ueda zo goed presteert.

"Een aantal factoren zijn bepalend voor Ayase", begint Van Persie na afloop op de persconferentie over de prestaties van de Feyenoord-spits. "Hij heeft allereerst een goede voorbereiding gedraaid. Dat is voor iedere speler de basis om te presteren. Hij is heel erg fit, waardoor zijn basisconditie meteen uitstekend was."

Artikel gaat verder onder video

De coach van Feyenoord vervolgt: Daarnaast vind ik dat hij de ballen beter kan vasthouden. Dat zijn echt cruciale punten voor een team. Als cadeau kreeg hij Watanabe erbij. In de kern zijn het allemaal mensen met een gevoel en ik denk dat Watanabe daar een heel positieve bijdrage aan heeft geleverd."

De landgenoot van Ueda, die deze zomer voor zo'n acht miljoen euro overkwam van KAA Gent, zorgt voor een vrolijkere stemming bij Ueda. En dat heeft volgens Van Persie invloed op zijn prestaties: "Je ziet Ueda lachen, hij is vrolijk en buiten het veld gaan ze samen op pad", vervolgt de trainer van Feyenoord. "Dat straalt hij in alles uit. Ik ken Ayase al een tijdje en hij presteert nu echt op zijn top. Iedere week zie je nu een fitte en gelukkige Ueda, die ook in zijn kracht wordt gezet. De voorzet van Bos was heel goed, maar daar zijn wij ook wel mee bezig. Het was een fantastische kopgoal."

Ook analisten van ESPN waren lovend over de wijze waarop de spits van Feyenoord voor de dag kwam in Groningen: "Ueda speelde echt fantastisch. Hij ging eerst naar achter en kopt hem vervolgens prachtig in de hoek", zei Marciano Vink in zijn analyse.

