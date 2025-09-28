Grote zorgen over blessure bij Feyenoord, meldt Robin van Persie

Spelers van Feyenoord zijn niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen FC Groningen gekomen. Het duel in de Euroborg (0-1) werd een slijtageslag, maar heeft ook blessures opgeleverd. Zo zijn er bij Feyenoord grote zorgen over .

De centrumverdediger, die de geschorste Anel Ahmedhodžić verving, moest door een uiterst ongelukkig moment het veld verlaten. Jeng bleef haken in het gras en raakte daarbij geblesseerd. En die blessure blijkt aardig serieus te zijn, zo blijkt na afloop van de wedstrijd in het interview van ESPN met Feyenoord-trainer Robin van Persie.

Artikel gaat verder onder video

"De testen na de blessure van Jeng zal nog moeten volgen. Daar moeten we op wachten, maar het is ziet er niet heel goed uit", geeft Van Persie aan. Daarnaast had Quinten Timber gedurende de hele wedstrijd pijntjes en Tsuyoshi Watanabe strompelde na het laatste fluitsignaal het veld af.

"Watanabe kreeg een tik, dus dat is vervelend, maar dat valt in principe mee", geeft Van Persie aan. De wedstrijd tegen Aston Villa van komende week lijkt voor hem dan ook niet in gevaar te komen, maar voor Jeng wel. Dat is vervelend voor Feyenoord, want de Rotterdamse club zit al heel krap in de centrale verdedigers.