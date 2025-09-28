Live voetbal 8

Grote zorgen over blessure bij Feyenoord, meldt Robin van Persie

Robin van Persie
Foto: © ESPN
4 reacties
Tijmen Gerritsen
28 september 2025, 17:06

Spelers van Feyenoord zijn niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen FC Groningen gekomen. Het duel in de Euroborg (0-1) werd een slijtageslag, maar heeft ook blessures opgeleverd. Zo zijn er bij Feyenoord grote zorgen over Malcolm Jeng.

De centrumverdediger, die de geschorste Anel Ahmedhodžić verving, moest door een uiterst ongelukkig moment het veld verlaten. Jeng bleef haken in het gras en raakte daarbij geblesseerd. En die blessure blijkt aardig serieus te zijn, zo blijkt na afloop van de wedstrijd in het interview van ESPN met Feyenoord-trainer Robin van Persie.

Artikel gaat verder onder video

"De testen na de blessure van Jeng zal nog moeten volgen. Daar moeten we op wachten, maar het is ziet er niet heel goed uit", geeft Van Persie aan. Daarnaast had Quinten Timber gedurende de hele wedstrijd pijntjes en Tsuyoshi Watanabe strompelde na het laatste fluitsignaal het veld af.

"Watanabe kreeg een tik, dus dat is vervelend, maar dat valt in principe mee", geeft Van Persie aan. De wedstrijd tegen Aston Villa van komende week lijkt voor hem dan ook niet in gevaar te komen, maar voor Jeng wel. Dat is vervelend voor Feyenoord, want de Rotterdamse club zit al heel krap in de centrale verdedigers.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Sibum Heracles Almelo

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie met zeges voor Ajax, PSV en Heracles

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
PSV viert goal tegen Excelsior

PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Kenneth Taylor en Oscar Gloukh vieren de 2-1 bij Ajax - NAC

Ajax met moeite langs tiental NAC: goal Taylor beslissend

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Vriendje Stokvis
18 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik maak mij grote zorgen om Feyenoord

Freakes
136 Reacties
1.098 Dagen lid
250 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis jeetje

😎jurgen😎
33 Reacties
9 Dagen lid
18 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik maak mij zorgen over de geestelijke toestand van van persie.

boyke
1.023 Reacties
903 Dagen lid
5.873 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een zeer slecht veld van Groningen. Het was volgens mij niet gemaaid en daar hadden beide last van. Het gras vloog met regelmaat de lucht in. Dat daar de blessures uit volgen is dan een lochisch gevolg. Beide partijen gaven 100% waarbij Groningen alle middelen aanpakte om Feyenoord uit hun spel te halen wat aardig lukte. Het was een van de boeienste wedstrijden van dit weekend en loop niet te mekkeren over de scheids. Hij floot goed. Dat hij een vrije trap aan Feyenoord gaf lag aan de overtreding die vooraf ging waarop men allemaal klaagde. Dat er zoveel tijd werd bijgetrokken lag aan de keeper Welterusten die niet wedstridjfit is mister van Persie. Elke uitrap ging over de zijlijn. Ook het vertragen wat hij doet werd keurig bestraft en terrecht, hij is wel een van ersget die dat flikt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vriendje Stokvis
18 Reacties
0 Dagen lid
4 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik maak mij grote zorgen om Feyenoord

Freakes
136 Reacties
1.098 Dagen lid
250 Likes
Freakes
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis jeetje

😎jurgen😎
33 Reacties
9 Dagen lid
18 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik maak mij zorgen over de geestelijke toestand van van persie.

boyke
1.023 Reacties
903 Dagen lid
5.873 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een zeer slecht veld van Groningen. Het was volgens mij niet gemaaid en daar hadden beide last van. Het gras vloog met regelmaat de lucht in. Dat daar de blessures uit volgen is dan een lochisch gevolg. Beide partijen gaven 100% waarbij Groningen alle middelen aanpakte om Feyenoord uit hun spel te halen wat aardig lukte. Het was een van de boeienste wedstrijden van dit weekend en loop niet te mekkeren over de scheids. Hij floot goed. Dat hij een vrije trap aan Feyenoord gaf lag aan de overtreding die vooraf ging waarop men allemaal klaagde. Dat er zoveel tijd werd bijgetrokken lag aan de keeper Welterusten die niet wedstridjfit is mister van Persie. Elke uitrap ging over de zijlijn. Ook het vertragen wat hij doet werd keurig bestraft en terrecht, hij is wel een van ersget die dat flikt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Feyenoord

FC Groningen
0 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
NEC
7
8
12
5
AZ
7
4
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel