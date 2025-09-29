‘Beuker en Kroes zijn waardige opvolgers van charlatan Mislintat’

Marijn Beuker en Alex Kroes zijn geen haar beter dan Sven Mislintat, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Volgens de journalist verspillen de directeuren alleen minder geld dan de Duitser omdat Ajax nu minder in kas heeft.

Nadat Mislintat na een rampzalige zomer met twaalf dure aankopen die bijna allemaal mislukten bij Ajax weer was vertrokken, namen Beuker en Kroes de technische leiding in Amsterdam voor hun rekening. Het duo maakt echter voldoende grote fouten, zo stelt Driessen. “Beuker en Kroes stelden John Heitinga aan als hoofdtrainer en Marcel Keizer als assistent terwijl beiden bij Ajax hebben bewezen tekort te komen voor het niveau dat ze in Amsterdam nastreven.”

Daarnaast hebben de directeuren het hun trainers onmogelijk gemaakt door Ajax-voetbal van ze te eisen met ‘een volledig uit het lood staande spelersselectie’. Volgens Driessen ontbreken daarin de balans en de kwaliteiten om Ajax-voetbal te kunnen spelen. “Beuker en Kroes zijn met hun besluiten, aanstellingen en aan- en verkoopstrategie waardige opvolgers van charlatan Sven Mislintat, die eerder al voor rokende puinhopen zorgde bij Ajax”, trekt de verslaggever een harde conclusie. “Beuker en Kroes doen het geen haar beter en verspillen alleen minder geld dan de Duitser omdat er minder geld in kas zit.”

Heitinga laat volgens Driessen iedere wedstrijd opnieuw zien dat zijn ploeg geen idee heeft hoe het Ajax-voetbal moet spelen. “Hij stelt wekelijks een onsamenhangend elftal op dat niet weet hoe samen aan te vallen, hoe samen te verdedigen, zelfs hoe simpelweg samen te spelen”, stelt hij. Beuker en Kroes hebben Heitinga deze zomer aangesteld als hoofdtrainer, maar zullen volgens Driessen als zijn bazen binnenkort wel moeten ingrijpen. Daar zijn dan wel consequenties aan verbonden. “Het zou een brevet van onvermogen zijn aan hun eigen adres als zij hun aanstellingen van vier maanden geleden zouden terugdraaien.”