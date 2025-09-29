‘Beuker en Kroes zijn waardige opvolgers van charlatan Mislintat’

Marijn Beuker en Alex Kroes zijn geen haar beter dan Sven Mislintat, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Volgens de journalist verspillen de directeuren alleen minder geld dan de Duitser omdat Ajax nu minder in kas heeft.
Nadat Mislintat na een rampzalige zomer met twaalf dure aankopen die bijna allemaal mislukten bij Ajax weer was vertrokken, namen Beuker en Kroes de technische leiding in Amsterdam voor hun rekening. Het duo maakt echter voldoende grote fouten, zo stelt Driessen. “Beuker en Kroes stelden John Heitinga aan als hoofdtrainer en Marcel Keizer als assistent terwijl beiden bij Ajax hebben bewezen tekort te komen voor het niveau dat ze in Amsterdam nastreven.”
Daarnaast hebben de directeuren het hun trainers onmogelijk gemaakt door Ajax-voetbal van ze te eisen met ‘een volledig uit het lood staande spelersselectie’. Volgens Driessen ontbreken daarin de balans en de kwaliteiten om Ajax-voetbal te kunnen spelen. “Beuker en Kroes zijn met hun besluiten, aanstellingen en aan- en verkoopstrategie waardige opvolgers van charlatan Sven Mislintat, die eerder al voor rokende puinhopen zorgde bij Ajax”, trekt de verslaggever een harde conclusie. “Beuker en Kroes doen het geen haar beter en verspillen alleen minder geld dan de Duitser omdat er minder geld in kas zit.”
Heitinga laat volgens Driessen iedere wedstrijd opnieuw zien dat zijn ploeg geen idee heeft hoe het Ajax-voetbal moet spelen. “Hij stelt wekelijks een onsamenhangend elftal op dat niet weet hoe samen aan te vallen, hoe samen te verdedigen, zelfs hoe simpelweg samen te spelen”, stelt hij. Beuker en Kroes hebben Heitinga deze zomer aangesteld als hoofdtrainer, maar zullen volgens Driessen als zijn bazen binnenkort wel moeten ingrijpen. Daar zijn dan wel consequenties aan verbonden. “Het zou een brevet van onvermogen zijn aan hun eigen adres als zij hun aanstellingen van vier maanden geleden zouden terugdraaien.”
@ERIMIR Falentijn gaat maar doorr en door en door. Hij heeft nooit een opbouwend stuk geschreven over welke BVO dan ook. Maar over twee dagen heeft hij het over het verval van PSV en dan komt Feyenoord weer of de scheidsrechters.
Als je aandacht wil MOET je je controversieel opstellen. Hoe wil je anders er uit springen. Het blijkt tegenwoordig te werken. Je hebt zelfs knapen die er miljonair door worden. Maar heeft Driessen totaal ongelijk? Ik denk het niet. Als je een jong elftal hebt dan moet je een ervaren rot voor de groep zetten. Heb je een ervaren team, dan kan je met een jongere trainer aan de slag. Keizer had toch al bewezen dat hij ongeschikt was. Heitinga is te jong. Als je ziet wat Farioli qua spel vorig jaar MOEST spelen en wat nu MOET worden gespeeld dan klopt ook dat. Beuker (en Kroes?) moet je wel de kans geven, maar wil je niet ver achter raken en juist doorborduren op farioli dan moet je een ervaren trainer, zoals ten Hag of Frank de Boer aan stellen. Ja, ook de Boer, hij was zeer succesvol in slechte tijden en is na mislukkingen in het buitenland wijzer geworden en heeft nu wellicht betere spelers
Kameraden focus je niet op Valentijn, dit is nu eenmaal zijn verdienmodel. En bij Ajax gaat alles goed. Niks aan veranderen. Sjonnie toch tijd gunnen en Kroes en Beuker het pluche. Gaat prima zo, niks veranderen. Ajax is een prachtige soap
Hij heeft wel gelijk het is nog steeds niet rustig op oorde bij ajax vorige seizoen spelers binnen gehaald Rugani Matheus waar je geen kloten aan had verspeelde geld nu nu ook weer James mcConnell ook zelfde liedje en spelers met te veel verlies verkochte alleen geld verdiend aan hato en dat maar zwijgen over jong ajax 4 trainer daar gezeten in vier seizoenen ook geen succes nu ook Willem Weijs gaat het niet verbeteren 19 plek hij will het negatief record van Peereboom overnemen
