Sydney van Hooijdonk sloopt Ajax en John Heitinga met interview

John Heitinga Sydney van Hooijdonk
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
28 september 2025, 20:03

NAC was heer en meester in de Johan Cruijff ArenA en had hoe dan ook drie punten verdiend tegen Ajax. Dat stelt aanvaller Sydney Van Hooijdonk van de Brabantse club. De spits kan niet geloven dat NAC geen resultaat heeft behaald op bezoek bij de Amsterdammers.

"NAC wint hier normaal gesproken nooit, maar we waren de betere ploeg", begint Van Hooijdonk in gesprek met de NOS. "Dat verwacht je niet in de ArenA. Het publiek begon ook te morren. Dus we mogen tevreden zijn over de manier waarop we ons hebben gepresenteerd. We hadden drie punten verdiend. Dan is dit heel, heel zuur."

NAC had voorafgaand aan de wedstrijd al het gevoel dat er een resultaat gehaald kon worden tegen Ajax. Meerdere clubs kregen dat namelijk al bijna voor elkaar: "Vooraf zei de trainer (Carl Hoefkens, red.) dat meerdere teams hier in de Johan Cruijff ArenA hebben mogen ruiken aan een resultaat, maar het allemaal niet hebben gehaald. Ik wil niet dat wij dat gevoel hebben, zei hij. Maar precies dat gevoel hebben we nu toch."

Van Hooijdonk vervolgt: "Hoe hebben wij hier geen resultaat kunnen halen? We waren heer en meester, zo voelde het op het veld. Het leek alsof wij thuis speelden. Maar ja, nul punten."

