Ajax zorgt voor verbazing bij Kraay junior: 'Waarom moet je hem in één keer erbij halen?'

Hans Kraay junior vindt het hoogst opmerkelijk dat Ajax geïnteresseerd in De Graafschap-assistent Thomas Duivenvoorden. Volgens het boegbeeld van ESPN zitten de fans van de Amsterdammers niet te wachten op de voormalige stuntcoach van Quick Boys.

Duivenvoorden werd afgelopen seizoen in zijn tweede jaar kampioen met amateurvereniging Quick Boys en wist bovendien drie Eredivisieclubs uit te schakelen in de KNVB Beker. Almere City (3-0), Fortuna Sittard (3-1) en sc Heerenveen (3-2 na verlenging) vonden allen hun Waterloo tegen de tweededivisionist. Iets wat geen enkele amateurclub ooit eerder voor elkaar wist te krijgen. Uiteindelijk bleek AZ in de kwartfinale (3-1) een te grote horde om te nemen.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Amsterdammers opnieuw hun oog hebben laten vallen op Duivenvoorden, maar ditmaal om toe te voegen aan de staf van trainer John Heitinga. Bij monde van technisch directeur Berry Powel heeft De Graafschap al laten weten dat een vertrek van Duivenvoorden naar Amsterdam onbespreekbaar is.

Kraay junior vindt het onbegrijpelijk dat Ajax Duivenvoorden wil toevoegen aan de staf van Heitinga. ""Ajax begint aan een nieuw seizoen en ze nemen afscheid van het defensieve voetbal: we moeten weer het Ajax-DNA en daar hoort een Ajax-trainer bij", steekt hij van wal bij Goedemorgen Eredivisie. "Heitinga heeft ook nog eens een jaar onder Slot gewerkt, dat vinden ze een interessante trainer. Dan doen ze Keizer, Emanuelson en Peereboom erbij. Waarom moet je dan nu in één keer Duivenvoorden erbij halen?"

"Het gaat verder niet om de kwaliteiten van Duivenvoorden", haakt collega-analist Been in op de Ajax-interese in Duivenvoorden. "Die man zal ongetwijfeld enorm veel kwaliteiten hebben, want ze wilden hem eerst voor Jong Ajax halen. Maar om nu na een aantal wedstrijden te constateren dat deze trainersstaf niet goed genoeg is. Dat zegt wel iets, natuurlijk."

Kraay junior neemt vervolgens weer het woord en verwacht niet dat er veel fans van Ajax zitten te wachten op de komst van Duivenvoorden. "Zouden er echt tien Ajax-supporters te vinden zijn die zeggen van: het lek is boven, Duivenvoorden komt de staf versterken", zegt Kraay. "Ik zou als Marcel Keizer (momenteel assistent-trainer bij Ajax, red.) echt vragen: weet je, zullen we afscheid van elkaar nemen? Want ik neem aan dat hij flink wat te zeggen krijgt."