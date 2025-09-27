Heitinga benoemt na wanprestatie één lichtpuntje bij Ajax: ‘Ik werd vrolijk van hem’

John Heitinga concludeert dat Ajax zaterdag geen goede wedstrijd speelde tegen NAC Breda, ondanks de 2-1 overwinning. Toch ziet de trainer van Ajax enkele lichtpuntjes.

Het spel van Ajax tegen NAC hield niet over. De formatie van Heitinga stapte door een doelpunt in de tweede helft van Kenneth Tayor weliswaar als winnaar van het veld, maar toch klonk er na afloop boegeroep en gefluit vanaf de tribunes van de Johan Cruijf ArenA.

Heitinga erkent na afloop voor de camera van ESPN dat het spel van Ajax ver onder de maat was. “Dit was de slechtste wedstrijd van Ajax onder mijn leiding. Je start goed. Dan denk ik: we zitten er lekker in. Maar daarna was het wel heel slecht”, aldus Heitinga.

Verslaggever Cristian Willaert zegt dat hij in de eerste helft ‘in zijn ogen heeft zitten wrijven: “NAC was meer op jullie helft, had meer balbezit, kwam meer in jullie zestien, had meer schoten op doel en meer kansen…”

“Precies wat jij hebt gedaan, heb ik ook gedaan”, reageert Heitinga. “Het was gewoon een slechte dag van onze kant. We kunnen er heel lang over gaan praten, maar dat zijn gewoon dingen die beter moeten in het hele proces.”

Heitinga benoemt aan het einde van het interview uit zichzelf nog wel twee lichtpuntjes: de basisrentree van Josip Sutalo centraal achterin en de invalbeurt van Jorthy Mokio in de tweede helft: “Ik ben blij dat Josip negentig minuten in de benen heeft. Ik werd wel vrolijk van Jorthy Mokio, die in de tweede helft inviel.”