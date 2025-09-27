Live voetbal 12

Perez verrast door Ajax-opstelling: 'Is hij er klaar voor? Ik denk het niet'

Kenneth Perez in de Johan Cruijff ArenA als analist voor ESPN
Kenneth Perez denkt niet dat Don-Angelo Konadu er klaar voor is om eerste spits van Ajax te zijn. De negentienjarige Konadu krijgt zaterdagmiddag de kans in de punt van de aanval van trainer John Heitinga.

De trainer kan in het thuisduel met NAC Breda geen beroep doen op de geblesseerde Kasper Dolberg, die een buikwandblessure overhield aan het uitduel bij PSV van vorig weekend (2-2). Wout Weghorst keert wel weer terug in de selectie, maar begint in de spits. Velen hadden verwacht dat Oscar Gloukh, die Dolberg in Eindhoven verving en voor de gelijkmaker zorgde, opnieuw de kans in de spits zou krijgen. Heitinga posteert de Israëliër echter op zijn 'eigen' nummer 10-positie en geeft Konadu het vertrouwen in de punt van de aanval.

Tijdens de voorbeschouwing op ESPN krijgt Perez de vraag welke naam hij het verrassendst vindt bij Ajax. "Toch Konadu in de spits", reageert de Deen. "Ik vind het eigenlijk wel goed dat Heitinga dat doet. Dat hij zich niet blind staart op dat het goed viel bij PSV, in een bestaande wedstrijd die totaal anders is dan een thuiswedstrijd tegen NAC. Maar dat hij toch gewoon de derde spits die hij heeft opstelt."

Perez was zelfs 'verbaasd' dat Gloukh werd gezien als nieuwe (tijdelijke) Ajax-spits. "Het is zó'n andere wedstrijd, zo'n ander uitgangspunt. Maar het kan af en toe goed werken", denkt de Deense analist. Toch heeft hij niet per se vertrouwen in de keuze van Heitinga: "Is Konadu er klaar voor? Ik denk het niet, maar hij krijgt nu wel de kans", zegt Perez. "Misschien is hij wel iemand die dat nu goed kan vervangen, dat hij zichzelf op de kaart zet." Pascal Kamperman stipt aan dat Konadu, óók in Jong Ajax, niet veel doelpunten maakt. "Is dat belangrijk in het voetbal dan, Pascal?", grapt Perez, die daarna uitlegt dat de jongeling ook zonder te scoren belangrijk kan zijn voor het elftal. "Er zijn altijd wel tijden geweest, zeker bij Ajax, dat de spits 'in dienst van' speelde. Siem de Jong was de nummer 10, maar maakte bijna altijd meer goals dan de spits."

