Alex Kroes begaat 'bizarre' blunder bij Ajax

Ajax-technisch directeur Alex Kroes
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
26 september 2025, 17:42

Alex Kroes heeft een bizarre keuze gemaakt door Thomas Duivenvoorden deze zomer niet aan te stellen als assistent-trainer van John Heitinga. Dat stelt podcastmaker Lars Jesse van Eijden bij FC Afkicken. Duivenvoorden heeft Kroes in eerder stadium namelijk laten weten dat hij open staat voor een functie bij Ajax. De Amsterdammers gingen daar echter niet op in.

Vrijdag werd via De Telegraaf bekend dat Ajax hoopt om assistent-trainer Duivenvoorden van De Graafschap weg te plukken uit Doetinchem. De Graafschap wil daar niet aan meewerken, omdat het een meerjarenplan heeft ingezet met de komst van Duivenvoorden. Hij moet volgend jaar, als hij zijn diploma coach betaald voetbal heeft gehaald, de hoofdtrainer zijn op De Vijverberg.

In de nieuwste FC Afkicken Daily wordt met verbazing gesproken over de plotselinge interesse van Ajax: "Het is een heel gek verhaal. Afgelopen zomer kon Thomas Duivenvoorden naar Jong Ajax als assistent-trainer. Dat wilde hij niet en toen heeft hij voor De Graafschap gekozen. Duivenvoorden heeft alleen destijds wel bij Ajax kenbaar gemaakt dat hij open stond voor een rol als assistent-trainer bij Ajax 1. Dat was onbespreekbaar voor Ajax", weet Van Eijden.

Nu, op het moment dat het seizoen pas een paar weken onderweg is, wil Ajax er plotseling wel voor kiezen om Duivenvoorden toe te voegen aan de technische staf. En dat snapt Van Eijden niet: "Het is toch bizar dat je hem afgelopen zomer kan halen als assistent-trainer? En nu moet je waarschijnlijk een grote afkoopsom betalen aan De Graafschap."

Mocht Duivenvoorden uiteindelijk wel naar Amsterdam komen, is de bedoeling dat de huidige assistent-trainer Frank Peereboom een andere functie binnen het eerste elftal van Ajax gaat bekleden. Hij zou in dat geval verdwijnen van de bank.

4 reacties
Reacties

dilima1966
2.605 Reacties
837 Dagen lid
15.533 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het wordt nu een grote comedy poppenkast bij ajax

Quarlon
769 Reacties
1.096 Dagen lid
3.498 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is een beetje goede tijden slechte tijden aan het worden

Arena
891 Reacties
46 Dagen lid
2.216 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een kulbericht weer. Stemmingmakerij. Misschien had Ajax toendertijd geen interesse of had men besloten om het met iemand anders te doen. Achteraf is het makkelijk l*llen dat je het anders had moeten of kunnen doen. Vooral als je er zelf niet bij betrokken bent of bent geweest. Pffff.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
641 Reacties
1.096 Dagen lid
4.392 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou zonde, misschien zelfs dom zijn (net hoe je het bekijkt). Hij heeft de toezegging op hoofdtrainerschap volgend seizoen. Kan nu ervaring opdoen en raakt bekend met de selectie. Als hij nu naar andere club gaat (even ervanuit gaat dat heitinga blijft) dan blijft hij langere tijd assistent en moet hij maar zien dat hij (ooit) zijn eerste kans als hoofdtrainer zal krijgen (kan ook interesse komen van andere club, zal geen unicum zijn). Bij quick boys was hij het, en niet bepaald incidentieel, met succes. En nu is hij 1 jaar assistent om te wennen aan hoger om daarna zelf te proberen. Dat zou hij niet moeten weggooien.

