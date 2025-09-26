Alex Kroes begaat 'bizarre' blunder bij Ajax

Alex Kroes heeft een bizarre keuze gemaakt door Thomas Duivenvoorden deze zomer niet aan te stellen als assistent-trainer van John Heitinga. Dat stelt podcastmaker Lars Jesse van Eijden bij FC Afkicken. Duivenvoorden heeft Kroes in eerder stadium namelijk laten weten dat hij open staat voor een functie bij Ajax. De Amsterdammers gingen daar echter niet op in.

Vrijdag werd via De Telegraaf bekend dat Ajax hoopt om assistent-trainer Duivenvoorden van De Graafschap weg te plukken uit Doetinchem. De Graafschap wil daar niet aan meewerken, omdat het een meerjarenplan heeft ingezet met de komst van Duivenvoorden. Hij moet volgend jaar, als hij zijn diploma coach betaald voetbal heeft gehaald, de hoofdtrainer zijn op De Vijverberg.

In de nieuwste FC Afkicken Daily wordt met verbazing gesproken over de plotselinge interesse van Ajax: "Het is een heel gek verhaal. Afgelopen zomer kon Thomas Duivenvoorden naar Jong Ajax als assistent-trainer. Dat wilde hij niet en toen heeft hij voor De Graafschap gekozen. Duivenvoorden heeft alleen destijds wel bij Ajax kenbaar gemaakt dat hij open stond voor een rol als assistent-trainer bij Ajax 1. Dat was onbespreekbaar voor Ajax", weet Van Eijden.

Nu, op het moment dat het seizoen pas een paar weken onderweg is, wil Ajax er plotseling wel voor kiezen om Duivenvoorden toe te voegen aan de technische staf. En dat snapt Van Eijden niet: "Het is toch bizar dat je hem afgelopen zomer kan halen als assistent-trainer? En nu moet je waarschijnlijk een grote afkoopsom betalen aan De Graafschap."

Mocht Duivenvoorden uiteindelijk wel naar Amsterdam komen, is de bedoeling dat de huidige assistent-trainer Frank Peereboom een andere functie binnen het eerste elftal van Ajax gaat bekleden. Hij zou in dat geval verdwijnen van de bank.