Ajax met moeite langs tiental NAC: goal Taylor beslissend

Ajax heeft zaterdag met de nodige moeite afgerekend met NAC Breda. In de Johan Cruijff ArenA werd het 2-1 voor het elftal van trainer John Heitinga, ondanks het feit dat Ajax vooral voor rust ontzettend matig speelde. tekende vlak na de start van de tweede helft voor de beslissende treffer.

Heitinga kon tegen NAC niet beschikken over de geblesseerden Kasper Dolberg en Youri Baas. Wout Weghorst keerde daarentegen wel terug in de wedstrijdselectie, maar nam plaats op de reservebank omdat Don-Angelo Konadu het vertrouwen kreeg in de punt van de aanval. Bij absentie van Baas werd het centrum gevormd door Josip Sutalo en Ko Itakura. NAC-trainer Carl Hoefkens koos voor dezelfde elf namen die vorige week met 2-1 te sterk waren voor Heracles Almelo.

Artikel gaat verder onder video

Ajax kende een droomstart in de Johan Cruijff ArenA. Bij de eerste de beste aanval, na vier minuten, legde Mika Godts breed op Oscar Gloukh. De Israëlische 'nummer 10' van Ajax schoot overtuigend de 1-0 achter NAC-doelman Daniel Bielica. Daarna zakte het elftal van Heitinga echter ver weg en greep NAC de macht op het veld. Na een kwartier spelen resulteerde dat in de niet onverdiende gelijkmaker. Die viel uit een strafschop, gegeven omdat Owen Wijndal de bal bij een corner op de hand kreeg waarmee hij het shirt van Sydney van Hooijdonk vasthield. De spits zette zich zelf achter de penalty en stuurde Vitezslav Jaros de verkeerde hoek in: 1-1. Ajax werd niet wakker geschud door de gelijkmaker en ontsnapte na een half uur spelen aan een achterstand. Van Hooijdonk kopte een voorzet van Boy Kemper fraai in de kruising, maar omdat Kemper in de aanloop naar de goal buitenspel stond ging er een streep door zijn treffer. Ook dat moment zorgde niet voor een ommekeer. NAC bleef verdedigend makkelijk op de been en kon er geregeld gevaarlijk uit komen. Tekenend: het doel van Bielica werd na de goal van Gloukh niet één keer meer onder vuur genomen in de eerste helft, die werd afgesloten met een 1-1 tussenstand.

In de tweede helft keerden Konadu en Oliver Edvardsen niet meer terug op het veld. Heitinga bracht Jorthy Mokio en Raúl Moro als hun vervangers, waardoor Gloukh weer als 'valse 9' in de spits belandde. Direct na rust had Ajax vervolgens een hernieuwde voorsprong te pakken. Moro bezorgde de bal al vallend bij Davy Klaassen, wiens schot geblokt kon worden maar voor de voeten van Kenneth Taylor viel. De middenvelder verschalkte Bielica in de verre hoek en tekende zo voor de 2-1. Mika Godts stond op dat moment wel buitenspel achter Bielica, maar nadat scheidsrechter Marc Nagtegaal de beelden had bekeken trok hij de conclusie dat dat niet hinderlijk was en dat de goal van Taylor dus geldig was. Ajax leek het lek plots boven te hebben en kreeg snel na de 2-1 twee aardige kansen op een volgende treffer, maar Gloukh schoot twee keer naast.

De storm ging echter liggen en NAC kreeg weer meer grip op de wedstrijd. Via Kamal Sowah dachten de bezoekers opnieuw op gelijke hoogte te komen, maar ook deze keer ging er vanwege buitenspel een streep door de goal. Twintig minuten voor tijd werd de klus plots een stuk lastiger voor de ploeg van Hoefkens. Max Balard kreeg binnen een tijdsbestek van nog geen tien minuten twee gele kaarten voor overtredingen op het middenveld en moest dus met rood naar de kant. In ondertal had Ajax een stuk minder te duchten van de bezoekers en kreeg de thuisploeg via onder meer Moro kansen op een derde treffer. De Spanjaard had het vizier echter niet op scherp, waardoor NAC ook in ondertal bleef loeren op een gelijkmaker. Die zou er echter niet meer komen, waardoor Ajax de drie punten kan bijschrijven.