F-Side heeft furieuze boodschap voor lachende Ajax-spelers

Ajax won zaterdag op eigen veld met pijn en moeite van NAC Breda: 2-1. Het spel van de Amsterdammers was echter zwak en daarover beklaagden de aanwezige Ajax-supporters zich meteen na het laatste fluitsignaal.

Toen het voor Ajax bevrijdende eindsignaal van scheidsrechter Marc Nagtegaal klonk was er zeker geen gejuich in de Johan Cruijff ArenA. Integendeel: de spelers van Ajax werden door de fans getrakteerd op boegeroep en fluitconcerten. “Er wordt niet gejuicht, maar gefloten in de Johan Cruijff ArenA, want Ajax zwijnt thuis tegen NAC”, aldus commentator Michiel Teeling van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Toen de Ajax-spelers vervolgens een ereronde maakten om de supporters te bedanken, waarbij onder meer Owen Wijndal en Steven Berghuis hun brede glimlach niet konden onderdrukken, klonk er slechts een matig applaus. Vanaf de zuid-tribune van de Johan Cruijff ArenA, daar waar de fanatieke fans op de F-Side zitten, klonk er volgens Ajax Life zelfs: voetballen, voetballen.

Ondanks de ontevreden geluiden na afloop in de Johan Cruijff ArenA, kan Ajax wel weer drie punten bijschrijven. Het team van hoofdtrainer John Heitinga staat met vijftien punten uit zeven duels voorlopig tweede in de Johan Cruijff ArenA. Feyenoord is koploper met zestien punten uit zes wedstrijden; PSV staat derde met dertien punten uit zes duels.