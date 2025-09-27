Live voetbal 3

F-Side heeft furieuze boodschap voor lachende Ajax-spelers

Steven Berghuis Owen Wijndal
Foto: © ESPN
1 reactie
Demen Bülbül
27 september 2025, 18:56   Bijgewerkt: 19:05

Ajax won zaterdag op eigen veld met pijn en moeite van NAC Breda: 2-1. Het spel van de Amsterdammers was echter zwak en daarover beklaagden de aanwezige Ajax-supporters zich meteen na het laatste fluitsignaal.

Toen het voor Ajax bevrijdende eindsignaal van scheidsrechter Marc Nagtegaal klonk was er zeker geen gejuich in de Johan Cruijff ArenA. Integendeel: de spelers van Ajax werden door de fans getrakteerd op boegeroep en fluitconcerten. “Er wordt niet gejuicht, maar gefloten in de Johan Cruijff ArenA, want Ajax zwijnt thuis tegen NAC”, aldus commentator Michiel Teeling van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Toen de Ajax-spelers vervolgens een ereronde maakten om de supporters te bedanken, waarbij onder meer Owen Wijndal en Steven Berghuis hun brede glimlach niet konden onderdrukken, klonk er slechts een matig applaus. Vanaf de zuid-tribune van de Johan Cruijff ArenA, daar waar de fanatieke fans op de F-Side zitten, klonk er volgens Ajax Life zelfs: voetballen, voetballen.

Ondanks de ontevreden geluiden na afloop in de Johan Cruijff ArenA, kan Ajax wel weer drie punten bijschrijven. Het team van hoofdtrainer John Heitinga staat met vijftien punten uit zeven duels voorlopig tweede in de Johan Cruijff ArenA. Feyenoord is koploper met zestien punten uit zes wedstrijden; PSV staat derde met dertien punten uit zes duels.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer John Heitinga

Totale verbijstering om wanbeleid van Ajax: 'Wat een onzin'

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
Jordan Henderson na avontuur bij Ajax: 'Ik miste de atmosfeer'

Jordan Henderson na avontuur bij Ajax: 'Ik miste de atmosfeer'

  • Gisteren, 19:58
  • Gisteren, 19:58
Ajax-technisch directeur Alex Kroes

Alex Kroes begaat 'bizarre' blunder bij Ajax

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
4 1 reactie
Reageren
1 reactie
redknap
183 Reacties
846 Dagen lid
1.100 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het slechtste elftal sinds jaren en het voetbal was hotseknotse bogonia voetbal. Heb Ajax zelden zo slecht zien spelen. Gelijk spel was verdiend geweest voor (K)NAC.

Vrij Dag
74 Reacties
496 Dagen lid
181 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het elftal is niet zo slecht wel wat ze oefenen. Los zand. Ze doen maar wat. Dit is hoe lullig en zielig ook de trainer(s) aan te rekenen Jehebt iemand die om de hoek woont, de club binnenste buiten kent, tactisch goed is die in 3,5 jaar 4 keer? kampioen werd in barre tijden: Frank de Boer haal die man

😎jurgen😎
5 Reacties
8 Dagen lid
1 Like
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik zie toch heel veel kwaliteit bij ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

redknap
183 Reacties
846 Dagen lid
1.100 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het slechtste elftal sinds jaren en het voetbal was hotseknotse bogonia voetbal. Heb Ajax zelden zo slecht zien spelen. Gelijk spel was verdiend geweest voor (K)NAC.

Vrij Dag
74 Reacties
496 Dagen lid
181 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het elftal is niet zo slecht wel wat ze oefenen. Los zand. Ze doen maar wat. Dit is hoe lullig en zielig ook de trainer(s) aan te rekenen Jehebt iemand die om de hoek woont, de club binnenste buiten kent, tactisch goed is die in 3,5 jaar 4 keer? kampioen werd in barre tijden: Frank de Boer haal die man

😎jurgen😎
5 Reacties
8 Dagen lid
1 Like
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik zie toch heel veel kwaliteit bij ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel