Ajax-fans morren om iets ‘dat je alleen ziet bij de amateurs’

Ajax zwijnde in de eerste helft tegen NAC Breda (1-1). Een vrije trap van op slag van rust was tekenend voor de vorm waarin de Amsterdammers verkeren.

Ajax mocht in de veertigste minuut van de wedstrijd een vrije trap nemen op de helft van NAC. Klaassen wilde de bal snel met een boogje spelen richting Oliver Edvardsen, die aan de zijlijn stond. Laatstgenoemde was echter niet bij de les – hij leek bezig met het rechtzetten van zijn scheenbeschermer – waardoor de bal van Klaassen over de zijlijn ging en NAC weer kon overnemen.

Commentator Michiel Teeling van ESPN kon zijn ogen niet geloven na het moment: “Dit is ook wel weer typisch. Klaassen wil Edvardsen aanspelen, maar die staat zijn veters te strikken ziet zo de bal over zich heen gaan. Het is van een knulligheid die je normaal gesproken alleen op amateurvelden ziet.”

Het moment van Klaassen en Edvardsen leidde tot goed hoorbaar gemor op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA. Dat was overigens niet het enige waar de supporters van Ajax ontevreden over waren: het spel van de Amsterdamse formatie hield nagenoeg de gehele eerste helft niet over en uiteindelijk mocht Ajax nog blij zijn met een 1-1 ruststand.